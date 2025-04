FABIOLA: disponibile in radio il nuovo singolo “ANCORA UNA VOLTA”

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “ANCORA UNA VOLTA”, il nuovo singolo di FABIOLA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.

“Ancora una volta” è una ballad romantica che racconta di quei legami che fanno sentire al sicuro, al riparo. Legami in cui esiste qualcosa di inspiegabile e profondo, capace di unire due persone anche oltre la distanza e la paura di perdere tutto in un attimo.

Biografia

Pubblicità

Classe 1989, Fabiola Falletta, insegnante alla scuola dell’infanzia e cantautrice, si avvicina alla musica fin da piccola. A 15 anni inizia a studiare canto moderno e dopo uno stage di scrittura con Tony Bungaro nel 2016, scrive il suo primo inedito “Effetto sorpresa”. Nel 2020 scrive insieme all’autore Renato Esposito il singolo “Cuore in disordine” pubblicato nel novembre 2020 per Maionese Project e sempre in collaborazione con Renato Esposito nasce un altro inedito, “io sulla luna” pubblicato a luglio 2021. Il brano è trasmesso in rotazione su Rai Isoradio per 7 giorni nell’estate 2021 durante l’iniziativa per artisti emergenti, “Sulle strade della musica”. Nel 2023, ad aprile Fabiola pubblica l’inedito “Piove” scritto da Andrea Maestrelli e a novembre pubblica “Dirmi che mi ami” scritto da Mash. Fabiola continua a coltivare la passione per la musica studiando canto, e da poco ha iniziato un corso di avviamento alla professione come cantante presso la Gypsy Academy di Torino. Nel 2024, nel mese di maggio, Fabiola ha partecipato alla finale del festival organizzato da Angelo Valsiglio, “Giulietta loves Romeo”. Nell’estate del 2024 ha cantato sul palco del “Trentino Love Fest” nel pre-show di Fabrizio Moro e Il tre durante il festival European voice organizzato dalla Nove eventi. Sempre nell’estate del 2024 ha preso parte all’“International Musical Theatre Summer Camp” ad Albenga organizzato dalla Gypsy Academy di Torino con i docenti Stefania Fratepietro, Gregory Haney, Luca Giacomelli Ferrarini, Luca Spadaro e Marta Lauria. Il summer camp si è concluso con uno spettacolo finale. Nel mese di settembre ha vinto il premio Miglior Rivelazione” alla finale del concorso “The Voice Award Chierinfestival” organizzato da Giuseppe Lorusso; in giuria, tra i vari esperti musicali erano presenti Santino Rocchetti e Pierdavide Carone.

Negli anni Fabiola ha partecipato a diverse selezioni, tra queste le semifinali di “Area Sanremo” nel 2017 e le semifinali del Festival di Castrocaro nel 2018.