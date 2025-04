Condividi questo articolo?

Esce in digitale “FIUME IN PIENA” il nuovo brano della cantautrice Lidia Vitrano, in arte LIDIA.

“Fiume in piena” è un brano malinconico e profondo che trae ispirazione dal vissuto della giovane artista. In questa canzone LIDIA racconta con grande emotività di un momento di solitudine e vulnerabilità del suo passato. Il brano è uno spaccato di vita, un racconto intimo e personale di una ragazza che vuole condividere la sua esperienza, invitando chi l’ascolta a riconoscersi in quella fragilità che tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo sperimentato.

Con un sound pop elettronico, potente e avvolgente, il brano esplode in un ritornello dal sapore cinematografico, in cui synth intensi e linee di basso profonde amplificano ogni emozione, trasformando il dolore in una sorta di catarsi musicale.

«In questo brano ho racchiuso il mio bisogno di esplorare nuovi suoni senza perdere ciò che mi definisce – dichiara Lidia – È un equilibrio spontaneo tra malinconia e vibrazione, tra emozione e movimento, in cui finalmente mi riconosco».

LIDIA, cantautrice dell’entroterra siciliano, classe 2001, è laureata al CPM Music Institute di Milano in canto pop rock, con una tesi incentrata sull’identità artistica dal titolo “L’artistica interpretazione: il viaggio identitario tra le influenze e le radici sonore”, e sta attualmente frequentando il Master in Editoria e Produzione Musicale presso l’Università IULM. Da sempre affascinata da molti generi musicali, tra cui pop, soul, R&B e musica elettronica, ha una passione per la sperimentazione, che la spinge a mescolare stili e generi, creando un universo sonoro riconoscibile. LIDIA è sempre stata profondamente legata alle sue origini siciliane. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo singolo “Stanza Viola” che affronta la tematica dei disturbi del comportamento alimentare. Il brano è uscito, non a caso, il 15 marzo, giornata del Fiocchetto Lilla, volta a sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione.