Elezioni per il rinnovo delle RSU Funzioni Centrali, la UILPA prima a Palermo e in provincia. Il segretario generale Alfonso Farruggia : “Un risultato che premia il nostro lavoro capillare, costante e coerente”

Giovedì 17 aprile si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in trentasette uffici.

La Uil Pubblica Amministrazione ha presentato le proprie liste, su un totale di cinquanta seggi elettorali del Comparto Funzioni Centrali presenti a Palermo e in provincia.

Il comparto comprende Ministeri, Enti Pubblici Economici e Agenzie Fiscali, settori nevralgici per il buon funzionamento della macchina amministrativa dello Stato.

A comunicare i risultati è Alfonso Farruggia, il segretario generale della UILPA di Palermo, che sottolinea come l’esito possa ormai considerarsi definitivo, in considerazione del fatto che mancano soltanto i dati di due uffici in cui la sigla sindacale ha presentato le proprie liste.

La UILPA ha ottenuto ben 1.080 voti, pari al 24,50% del totale delle preferenze, eleggendo cinquantasette candidati su 111 e posizionandosi dunque come prima organizzazione sindacale sul territorio.

A seguire, la CGIL con 707 voti e la CISL con 717, oltre alle altre sigle dei lavoratori.

Un dato significativo riguarda l’affluenza alle urne: sono state registrate, infatti, 4.191 schede valide.

Tra le Agenzie Fiscali, diversi sono i risultati di rilievo: la Direzione Regionale delle Entrate ha ottenuto il 54,35% dei voti di lista, la Direzione Territoriale il 53,47%, l’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia il 41,38%.

Tra gli uffici ministeriali, la UILPA risulta prima all’Ambito Territoriale dell’Istruzione con il 50%, alla Direzione Generale Sicilia dell’Istruzione con il 64,63%, alla Corte dei Conti con il 63,80%, alla Prefettura con il 56,94% e alla Questura con il 71,90%, all’Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna con il 24,59%, alla Procura di Termini Imerese con il 53,57% e infine all’ENAC con il 52,38%.

LE RIFLESSIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

“Si tratta – spiega Alfonso Farruggia – di un risultato di grande valore, che rafforza il ruolo della UILPA come punto di riferimento per migliaia di lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego”.

“Questo successo – aggiunge il segretario generale – è il frutto del lavoro capillare, costante e coerente, svolto negli ultimi tre anni, in un contesto spesso reso complesso da carichi di lavoro crescenti, carenze di organico, precarietà e difficoltà organizzative”.

“Le RSU – puntualizza – non sono semplici organismi elettivi, ma rappresentano un presidio quotidiano dei diritti e della dignità dei lavoratori e lo strumento attraverso cui si dà voce concreta alle esigenze di chi, ogni giorno, contribuisce con professionalità e dedizione al funzionamento della Pubblica Amministrazione”.

Il loro ruolo, nello specifico, è fondamentale nella contrattazione decentrata, nella promozione di condizioni di lavoro più eque, nella difesa dei diritti e nel miglioramento del clima lavorativo e relazionale all’interno degli uffici.

Le RSU elette resteranno in carica per il triennio 2025-2028 e avranno il compito di rappresentare le istanze dei lavoratori, promuovendo un dialogo costruttivo e trasparente con le amministrazioni, finalizzato alla valorizzazione del personale, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al rispetto dei contratti e all’equità nei processi organizzativi.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento – afferma Alfonso Farruggia – a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che hanno scelto di candidarsi nelle nostre liste, a chi ha fatto parte delle Commissioni Elettorali e ha partecipato come scrutatore, per il lavoro svolto con serietà, impegno e trasparenza”.

“Rivolgo un grazie particolare – conclude – a tutto il gruppo dirigente della UILPA di Palermo e soprattutto a coloro che, con il loro voto, hanno rinnovato la fiducia nella nostra organizzazione, riconoscendone il valore e la credibilità: è una fiducia che ci investe di una responsabilità ancora più grande, ovvero essere sempre presenti, coerenti e concreti per affrontare e vincere le sfide che ancora ci attendono”.