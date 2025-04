Ebat Ciala Catania, dal Vinitaly a Le Contrade dell’Etna per promuovere sicurezza, welfare e formazione in agricoltura.

Condividi questo articolo?

Sicurezza sul lavoro, welfare, formazione ma anche le nuove opportunità offerte dalla tecnologia sono state al centro degli incontri organizzati al Vinitaly da ‘Alleanza Bilaterale’, neonata realtà composta da cinque enti agricoli territoriali per l’agricoltura: Ebat Ciala Catania, Agribi – Ente bilaterale per l’agricoltura veronese, Ebat Trapani, Cimi – Ebam Mantova ed Ebat Brescia. Un’esperienza unica di confronto e progettualità, non solo con le aziende vitivinicole presenti, ma anche tra enti bilaterali provenienti da territori molto diversi tra loro uniti da obiettivi comuni: il sostegno all’agricoltura e la promozione di buone pratiche. La valutazione e le misure per la riduzione dei rischi connessi all’utilizzo dei macchinari in agricoltura, con focus specifici sul comparto vitivinicolo, sono stati al centro di alcuni convegni organizzati in sinergia con l’Inail nazionale. Un altro focus interessante ha riguardato i temi dell’innovazione tecnologica e del concreto supporto che robotica e realtà virtuale, con l’utilizzo di esoscheletri e visori, possono fornire alla sicurezza dei lavoratori del comparto agricolo.

“Quest’anno abbiamo deciso di partecipare al Vinitaly come promotori di un’Allenza Bilaterale tra enti agricoli territoriali provenienti da diverse realtà italiane – spiega Claudio Petralia, presidente di Ebat Ciala Catania – Siamo convinti, infatti, che fare rete possa portare buoni frutti sia per le aziende agricole che per i lavoratori in termini di sicurezza, formazione e welfare a servizio del mondo agricolo. Ci siamo confrontati in questi quattro giorni al Vinitaly e continueremo a portare avanti queste iniziative anche in altre sedi. A settembre porteremo Allenza Bilaterale anche in Sicilia, alla ViniMilo, dove saremo ospiti insieme agli altri enti bilaterali che hanno aderito – conclude – sicuri che altri territori della nostra penisola presto saranno felici di supportare questo progetto”. Intanto, domenica 13 e lunedì 14 aprile l’Ebat Ciala Catania sarà presente ad un’altra importante manifestazione dedicata al mondo dei vini, Le Contrade dell’Etna. Un’altra occasione per promuovere i temi cari all’ente bilaterale: sicurezza, welfare e formazione.