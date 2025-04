E’ deceduto questa mattina il professore e storico a Catania Tino Vittorio

Condividi questo articolo?

È morto questa mattina il professore Tino Vittorio, del 1946. Storico dell’età contemporanea per mezzo secolo tra la Facoltà di Lettere e quella di Scienze Politiche dell’ateneo etneo. Così ricordarlo.

CIAO TINO!

Ho appena letto della dipartita dell’amico Tino Vittorio.

Uomo, chiarissimo accademico, al quale ho sempre offerto stima, rispetto e sincera amicizia. Il cuore è in tumulto, una volta di più e peggio delle precedenti, per quell’affetto, l’ennesimo, che vola via.

Il resto, tutto ciò che rimane, è un patrimonio di sincerità, spontaneità, ascolto, sorrisi, grugni, risate e deschi condivisi. Questi ricordi, seppur dolorosi, sono un tesoro che custodirò gelosamente. La nostra amicizia, forgiata nel tempo e nelle esperienze condivise, è stata un dono prezioso.

Siamo stati fortunati, Tino, a incontrarci, scontrarci e cercarci, lavorando gomito a gomito. La nostra collaborazione è stata un viaggio di crescita reciproca, un intreccio di idee e passioni che ha arricchito entrambe le nostre vite. Ti sono grato per tutto ciò che hai fatto per e con me, caro amico.

Oggi, ti dico addio con il cuore colmo di gratitudine e la speranza che, per te, si spalanchi la Luce di una nuova esperienza. Che il tuo spirito possa trovare pace e serenità, e che il tuo ricordo continui a vivere in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti.

A Dio, amico mio. Il tuo passaggio ha lasciato un segno indelebile, e il tuo esempio continuerà a guidarmi. Grazie per essere stato parte della mia vita.

Franz Cannizzo