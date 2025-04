Dramma ad Adrano, morto nel giorno dei suoi 19 anni

Condividi questo articolo?

Un grave scontro tra lo scooter sul quale viaggiava la vittima con un suo amico coetaneo e un’auto che ha fatto poi perdere le proprie tracce è all’origine della drammatica morte di Stefano Neri, 19 anni proprio ieri, giorno che ha coinciso anche con la sua scomparsa.

L’incidente si è verificato in via San Leo ad Adrano, l’auto con la quale si sarebbe scontrato lo scooter si sarebbe poi dileguata. Ferito gravemente anche l’amico della vittima trasportato al pronto soccorso di Biancavilla dove è stato stabilizzato per essere poi trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo di un’ambulanza.