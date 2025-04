CRISTINA BRINGHELI: dall’11 aprile in radio “FIAMMA” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Fiamma”, il nuovo singolo di Cristina Bringheli disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 21 marzo.

“Fiamma” è un brano che racchiude in sé un profondo senso di empatia, un viaggio emotivo che porta conforto e calore. Parla di una persona che, entrando nella tua vita, cambia radicalmente la tua visione degli altri e del mondo che ti circonda. È qualcuno che riesce a alleggerire il peso dell’anima, facendo svanire la diffidenza che spesso ci portiamo dietro nel rapporto con il prossimo. La sua presenza diventa un rifugio sicuro, un faro che illumina il cammino.

Commenta l’artista a proposito del brano: “L’affetto e la comprensione reciproca possono davvero trasformare il nostro modo di vivere e di sentirci.

Biografia

Cristina Bringheli, una giovane cantante di 20 anni originaria di Messina, Sicilia, si è avvicinata al mondo della musica sin da piccola, all’età di 7 anni, inizialmente per gioco. Ben presto, ha scoperto una passione che sarebbe diventata una parte fondamentale della sua vita, sia dal punto di vista personale che professionale. Con il tempo, ha capito che voleva trasformare questa passione in qualcosa di più grande, e ha cominciato a partecipare a numerosi concorsi e manifestazioni, come il Tour Music Fest e il Cantagiro, dove ha raggiunto la finale per due edizioni consecutive.

Cristina ha studiato con diversi maestri e grandi artisti, affiancando anche attori, scrittori e ballerini, accumulando esperienza e perfezionando la sua formazione. Ha scoperto anche la sua passione per la scrittura, che insieme all’amore per la musica, ha dato vita alla sua arte e alla sua identità. Il suo obiettivo è far passare messaggi significativi attraverso la sua musica e farsi conoscere per ciò che è. Crede che non esista un destino prestabilito, ma una strada che ciascuno di noi scrive e può deviare a piacimento.

Cristina ha partecipato anche a Sanremo, come ospite a Casa Sanremo, e ha preso parte a diverse manifestazioni durante la settimana del festival. Il suo primo singolo, Pagine, patrocinato dal comune di Messina, è stato pubblicato circa un anno fa e ha raggiunto circa 12.000 visualizzazioni su Spotify. È stata anche finalista del concorso New York Canta a Faenza e il suo secondo singolo, Scacchi, ha ottenuto circa 18.000 visualizzazioni su Spotify.

Recentemente, ha preso parte a una masterclass a Catania, organizzata dalla WMA Production, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi davanti a esperti e artisti del panorama musicale italiano. Cristina è stata anche ospite nello studio di Tele90, dove ha parlato del suo percorso artistico. Attualmente sta lavorando su nuovi progetti e su nuova musica, con un prossimo singolo in uscita. La sua musica la rappresenta, raccontando la sua storia e la sua crescita, sia privata che professionale.