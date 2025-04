Corteo Pro Palestina a Milano, scontri tra manifestanti e polizia. Scritta choc “Spara a Giorgia”

Condividi questo articolo?

Lancio di oggetti e fumogeni contro le forze dell’ordine

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine oggi, sabato 12 aprile, al passaggio del corteo pro Palestina da piazzale Baiamonti a Milano. Le tensioni erano iniziate alla fine di via Farini, per – a quanto lamentano i partecipanti alla protesta – l’identificazione di qualche persona. Poi sono sfociate pochi metri più avanti, dove gli agenti in tenuta antisommossa hanno spaccato il corteo. ‘Via via la polizia’ e ‘Tutto il mondo detesta le forze dell’ordine’ i cori urlati all’indirizzo degli agenti con lancio di oggetti e fumogeni

Lo spezzone del corteo rimasto fermo per due ore in piazzale Baiamonti è ripartito poco dopo le 20 e si sono registrate nuove tensioni. Dopo un centinaio di metri, i manifestanti, al grido di “fuori la Digos dal corteo” hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine.

Pubblicità

La scritta choc contro Meloni

La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata con la scritta ‘Spara a Giorgia’. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Bruciata una telecamera alla filiale di banco Desio di via Trau, mentre sulla vetrina è stato scritto ‘No al riarmo’.

“Ho personalmente pregato il prefetto di Milano di portare il mio apprezzamento al questore di Milano per il servizio svolto dalle forze dell’ordine in occasione della manifestazione di oggi nel capoluogo lombardo”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha aggiunto: “Particolare plauso va ai poliziotti che, in un contesto difficile, con prontezza ed efficacia, sono riusciti a isolare e fermare un gruppo di facinorosi che, coperti e travisati, si erano resi artefici di atti vandalici, danneggiando vetrine e imbrattando sedi di esercizi commerciali e istituti bancari, nonché di gesti e scritte di grave contenuto intimidatorio e violento”.

“Grazie all’azione delle forze dell’ordine – ha aggiunto Piantedosi – è stato possibile evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. A tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia impiegati nell’occasione va il mio riconoscente ringraziamento e quello del Governo”.