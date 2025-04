Coro nazionale Note di Pace: a Catania in favore della casa di accoglienza “Granello di Senape”

Condividi questo articolo?

Nella Chiesa Battista di via Luigi Capuana 14 alle 18.30 l’esibizione del coro nazionale protestante diretto da Angela Lorusso

Quando c’è da sostenere le buone cause, il Coro nazionale protestante “Note di Pace” c’è. È infatti in favore di Granello di Senape, una Casa Evangelica di Accoglienza per Persone Immigrate, che la formazione promossa dall’Associazione “Voci e Suoni in Armonia” e diretta dal M° Angela Lorusso torna alle pendici dell’Etna con un nuovo concerto che avrà luogo sabato 12 aprile 2025 alle ore 18.30 nella Chiesa Battista sita a Catania in via Luigi Capuana, 14.

Il ricco programma costituirà un «messaggio di pace e speranza in un percorso musicale di Musica Sacra, Gospel e Spiritual».

Il concerto è a ingresso libero con contributo volontario pro Granello di Senape.

Il Coro “Note di Pace”, Coro Nazionale protestante dell’Associazione “Voci e Suoni in Armonia”, è una formazione amatoriale diretta da Angela Lorusso, già artista del Coro del Teatro “Vincenzo Bellini” di Catania.

Il suo repertorio abbraccia quasi tutta la cultura musicale del mondo protestante: dai canti della Riforma e del Risveglio al periodo contemporaneo senza dimenticare il repertorio dei Negro Spiritual particolarmente amato per il suo messaggio di speranza, resilienza e libertà, messaggio sempre attuale in un mondo che ha bisogno di affratellarsi e liberarsi da tutte le barriere e da ogni forma di pregiudizio.

Le coriste ed i coristi provengono da diverse regioni italiane (Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Liguria, Piemonte) e provengono, in prevalenza, dalle chiese protestanti avventiste, battiste, esercito della salvezza, luterane, valdesi, ma anche dalla chiesa cattolica e persone con proprio orientamento religioso e/o culturale.

Nel 2019 ha inciso il CD “CANTO PER TE” che raccoglie gran parte del

repertorio del coro.

Il Coro Note di Pace organizza anche concerti di beneficenza e di sensibilizzazione a favore di altre associazioni che lavorano in campo umanitario, sociale e medico-umanitario.

Le persone che compongono il coro amano partecipare alle sue attività per la profonda spiritualità che si sperimenta al suo interno e che cercano di trasmettere al pubblico durante i concerti. Tale atmosfera ha permesso la durata e la crescita nel tempo e la realizzazione della proposta culturale di cui il coro si fa portatore.

Granello di Senape è un’associazione della Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Via Capuana e della Chiesa Evangelica Valdese di Catania, il cui scopo è attuare diversi livelli di sostegno per persone immigrate e migranti. Attraverso l’incontro e l’ascolto, Granello di senape è impegnata a riconoscere i bisogni specifici di persone immigrate o migranti (psicologici, affettivi, spirituali, burocratici, legali, sanitari) e a rispondere a tali bisogni sia attraverso collaborazioni volontarie di professionisti/e sia attraverso l’accompagnamento presso i servizi specializzati, promuovendo, inoltre, la messa in rete dei servizi cittadini e delle organizzazioni non governative che operano sul territorio. Fornisce, inoltre, copertura per spese mediche e burocratiche; per il pagamento di utenze e contributi per l’affitto; buoni spesa e pacchi alimentari a persone immigrate in condizioni di estrema vulnerabilità. Granello di Senape gestisce anche la “Casa Evangelica di Accoglienza” nella quale ospita a lungo termine 14 neomaggiorenni, garantendo loro oltre la coperture delle spese per il vitto e il vestiario, la copertura di spese mediche, burocratiche e legali. L’accoglienza, basata su relazioni di cura e sostegno umano, mette in campo progetti individuali, concordati tra tutor e residenti, finalizzati alla formazione (scolastica e lavorativa) al fine di rendere i residenti autonomi e positivamente inseriti nel territorio di nuova residenza.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere modelli di integrazione reciproca attraverso il coinvolgimento attivo della società civile e delle organizzazioni religiose, valorizzando la presenza delle persone immigrate come parte integrante del tessuto sociale, costruendo una comunità multiculturale come risposta alle politiche di chiusura e segregazione sociale. L’associazione opera grazie a donazioni e al contributo dell’8×1000 battista e dell’8×1000 valdese.

– Coro nazionale “Note di Pace” –

Direttore

maestro Angela Lorusso

Pianoforte Pianoforte

maestro Maria Petrilli maestro Giusy Valvo

Soprani

Luciana Avanzo, Clara Berrios, Maria Caputo, Valeria Ciccarelli,

Anna Ciminello, Carmen Di Mauro, Fabrizia Failla, Katia Frustaci,

Mariella Fugà, Annalisa Greco, Ute Maria Krampl,

Antonia Lobefaro, Annamaria Rumeo, Ester Smorta

Contralti

Lea Barreca, Anna Corrao, Cettina Di Mauro, Monique Kibembe,

Annalisa Loddo, Dora Lorusso, Pina Loviglio,

Anna Marletta, Maria Sapuppo, Manuela Von Ponickau

Tenori

Pietro Fioretti, Andrea Lanzafame,

Gianandrea Paderni, Vincenzo Tubito

Bassi

Édouard Kibongui Kanza,

Fausto Longhitano, Domenico Porfido, Alberto Siddu, Carlo Sportella