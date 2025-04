Con Militello in Val di Catania e Palazzolo Acreide nasce la rete degli Unesco “Visitor Center”

Condividi questo articolo?

Delle Città Tardo Barocche del Val di Noto

È nata ieri la rete dei Visitor Center del Sito Unesco Le Città Tardo Barocche del Val di Noto con l’apertura a Militello in Val di Catania, a cui seguirà, il prossimo 17 maggio, quella di Palazzolo Acreide. Entrambe le strutture sono state progettate e realizzate da Civita Sicilia su incarico del Distretto Turistico del SudEst, Ente gestore del Sito Unesco Le Città Tardo Barocche del Val di Noto. Adottando lo stesso concept di allestimento, anche le altre città che fanno parte del Sito si doteranno di analoga struttura, come previsto dal Piano di Gestione aggiornato nel 2020 e come fortemente voluto dalle stesse amministrazioni, in modo da creare una rete coerente e riconoscibile.