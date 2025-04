Comune di Riposto: per la gestione dell’emergenza alluvionale il premio della Protezione civile.

Condividi questo articolo?

Un riconoscimento per la struttura organizzativa messa in campo nella gestione dell’emergenza post alluvionale. Con questa motivazione il capo del Dipartimento di Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha consegnato ieri al sindaco di Riposto Davide Vasta una menzione speciale nell’ambito della Maratona dei Sindaci Virtuosi, evento promosso per premiare i comuni che si sono distinti nella gestione delle emergenze, nella valorizzazione del volontariato e nelle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

“Ringrazio non solo per gli interventi post alluvione dello scorso 13 novembre ma anche per quelli successivi agli incendi del luglio 2023 – ha detto Davide Vasta – In entrambi i casi la Protezione civile regionale ha risposto in maniera egregia e con una prontezza veramente apprezzabili. Lo scorso 13 novembre alle 3 del mattino, grazie all’arrivo di numerose squadre di volontari provenienti da tutta la Sicilia, e naturalmente anche grazie alle imprese intervenute in somma urgenza, siamo riusciti a mettere in sicurezza la popolazione. Fortunatamente, e non solo fortunatamente, non ci sono stati feriti né morti e siamo riusciti a fare tutto bene. L’assistenza – ha proseguito il cittadino – prosegue anche oggi perché qualche giorno fa abbiamo ricevuto tecnici e funzionari del Dipartimento nazionale della Protezione civile con cui abbiamo compiuto dei sopralluoghi per continuare le opere che abbiamo iniziato. Vi ringrazio a nome di tutta la città ma colgo quest’occasione – ha concluso – per ringraziare anche i vigili urbani, i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di stato e i tantissimi volontari che si sono prodigati per prestare soccorso alla popolazione in quei momenti drammatici”.

Oltre alla messa in sicurezza del territorio il Comune di Riposto è impegnato anche nella formazione di un gruppo comunale di Protezione civile, fino ad oggi mai costituito. L’obiettivo è dotarsi di una squadra pronta a supportare in tempi rapidi la popolazione nei casi di emergenza.

