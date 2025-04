Catania. Presentato “Sale e Sudore” presso l’Auditorium “Carlo Alberto Dalla Chiesa” a San Gregorio

Condividi questo articolo?

“Sale e Sudore è l’ultima fatica letteraria di una scrittrice che non ha bisogno di presentazioni per la sua capacità di raccontare storie profonde e coinvolgenti. Brigida Morsellino non è solo un’autrice talentuosa ma anche un’amica preziosa. Con “Sale e Sudore” Brigida ci porta con sé in un viaggio di dieci racconti; storie di fatiche e di destini incrociati dove vengono evocate immagini intense di anime in cerca di riscatto e di donne che sfidano i limiti imposti della società”. Queste le parole del presidente della Pro Loco di San Gregorio di Catania Nerino Cutuli che ha introdotto la presentazione del libro “Sale e Sudore”, scritto dalla Dott.ssa Brigida Morsellino, presso l’Auditorium “Carlo Alberto Dalla Chiesa” a San Gregorio in provincia di Catania. Un appuntamento a cui ha preso parte Il Sindaco di San Gregorio Seby Sgroi, l’assessore alla Cultura e vice sindaco Giusi Lo Bianco. Al piano la musicista Guendalina Consoli. Presente tra il folto pubblico Graziella Ferro e l’artista Davide Toscano. “Scrivere – sottolinea l’autrice Morsellino – rappresenta un momento catartico in cui riesci ad esprimerti senza condizionamenti, freni inibitori o limiti. Quando poi decidi di pubblicare la tua opera vuoi metterti a nudo, davanti agli occhi della gente, perchè chiunque potrà leggerlo e comprenderlo secondo il proprio cuore. Una condivisione emotiva che mi dà molta forza perché è come se mi arrivasse un’onda di grande umanità”. Dieci storie che creano comunità e dimostrano che il mare, come la vita, sia sempre imprevedibile – talvolta crudele – ma sempre straordinario. Parte del ricavato della vendita dei libri è stato devoluto al Centro Giovanile Luca Cutuli.