Catania. Elezioni Rsu al Policlinico San Marco, Calogero Coniglio: “Le priorità per il 2025”

Dep (ex fasce) contro le aggressioni e organici.

Il 14, 15 e 16 aprile 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu. È un appuntamento significativo perché servirà ad individuare i rappresentanti dei lavoratori al Policlinico-San Marco di Catania. Le elezioni Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) sono un pilastro fondamentale per la rappresentanza dei diritti dei lavoratori, un atto fondamentale della democrazia, un’occasione di partecipazione dei lavoratori per esercitare il loro diritto di voto sul luogo di lavoro che consente loro di scegliere i propri rappresentanti sindacali, i quali hanno il compito di agire come intermediari tra il personale e la direzione aziendale e garantire che le istanze e le preoccupazioni dei lavoratori siano adeguatamente rappresentate nelle decisioni aziendali e nella contrattazione, che riguarda aspetti cruciali come salari, condizioni di lavoro, orari e sicurezza, funzione di vigilanza e controllo sul rispetto delle normative lavorative.

Calogero Coniglio ha sempre messo a disposizione dei lavoratori la sua esperienza maturata come sindacalista ed è esperto in materia di vertenze, sanità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è sempre battuto per quei lavoratori che subiscono ingiustizie, facendo prevalere il senso di responsabilità. Noto particolarmente per avere svolto anche una difficile battaglia contro le aggressioni ospedaliere a operatori sanitari, chiedendo sicurezza, posti polizia, vigilanza armata, impianti di videosorveglianza nei pronto soccorso e denunciando negli anni 72 aggressioni negli ospedali siciliani, nei tanti incontri avuti con le aziende sanitarie e ospedaliere, Prefetti e Questori ed è stato altresí componente presso il Ministero della Salute nel 2021 dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie.

A seguito delle sue denunce è nata anche l’iniziativa di una forza politica a presentare interrogazioni parlamentari e un disegno di legge contro le aggressioni negli ospedali e nelle guardie mediche del Ssn. Una lunga carriera, oltre 27 anni, al servizio dei lavoratori. Coniglio si è dedicato per tanti anni alla formazione degli operatori sanitari ed è anche autore di alcune pubblicazioni giuridiche e assistenziali delle professioni sanitarie, e politiche. Coniglio, colonna portante del panorama sindacale, grazie alla sua esperienza e capacità organizzativa, è noto che è stato un aiuto fondamentale per i Lavoratori e nell’azienda di cui è dipendente per il grande contributo come combattivo sindacalista nella lotta che ha portato all’apertura dell’ospedale San Marco.

Artefice della riassunzione degli 8 lavoratori licenziati ingiustamente all’istituto Bellini di Catania, una triste vicenda durata 3 anni conclusasi positivamente con la riassunzione di tutti gli operatori dopo manifestazioni, incontri in prefettura, città metropolitana, ispettorato, centro l’impiego, con il Sindaco e una denuncia alla procura. Inoltre ha contribuito incisivamente alle azioni di contrasto alla revoca del procedimento di licenziamento collettivo di 91 dipendenti della Rekeep. Un sindacalista di alto profilo. Sempre stato attento ai problemi sociali e alle categorie più fragili, attento al disagio sociale e discriminazione.

“La Rsu è il dialogo che si attiva con la direzione – ha dichiarato Calogero Coniglio – e confronto, partecipazione, trasparenza, pluralismo, elementi che hanno sempre caratterizzato la mia azione e in campagna elettorale torno a ricordare di difendere gli spazi di democrazia e di partecipazione, la professionalità dei vari ruoli, la collegialità, la trasparenza, i diritti del personale.

“Le sfide aziendali che abbiamo davanti sono fondamentali – continua Coniglio – Dep (ex fasce di progressione economica), tutela della salute e della sicurezza, assunzioni e precariato e come Rsu uscente ho lavorato e contribuito fortemente per ottenere il passaggio di fascia economica e l’abbiamo ottenuto, cioè dedicarsi a traguardi seri, credibili e realizzabili”.

“Il voto è un bene prezioso, che spesso diamo per scontato, ai colleghi rinnovo l’invito a non lasciare che la demagogia e la propaganda incidano nei loro sacrosanti diritti, e cadere nella trappola di promesse irrealistiche, votare invece la coerenza, la competenza, la lungimiranza, l’esperienza, la passione e candidati credibili. I diritti guadagnati in decenni di lotte politiche sindacali e sociali non possono essere messi in discussione per logiche di mercato o interessi economici o politici”.

“La Cisl Fp ha già inviato richiesta formale per l’assegnazione delle fasce (Dep), questa richiesta che ritengo l’unica percorribile per ottenere un sostegno economico in questo momento di “crisi” che ha congelato i nostri stipendi. E’ una chiara richiesta di utilizzo dei nostri fondi. Per questo è importante sostenerci alle elezioni Rsu, una promessa che deve diventare realtà”, conclude Coniglio.