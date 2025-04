Catania ancora capitale dell’atletica leggera master: in scena il Meeting Internazionale EMA League 2025

Condividi questo articolo?

Catania torna protagonista della grande atletica leggera internazionale con il prestigioso International Meeting EMA League 2025 che, per il secondo anno consecutivo, porta sulla pista del Campo Scuola di Picanello, del capoluogo etneo, le stelle dell’atletica master nazionale e internazionale.

La manifestazione, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, 2025, dalle ore 9 in poi, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni, con nomi di grande esperienza e valore tecnico pronti a darsi battaglia in pista. Si tratta di una delle tappe ufficiali dell’EMA League 2025, circuito europeo di riferimento per l’atletica master e rappresenta un momento di sport e condivisione di altissimo profilo.

L’organizzazione è curata dalla società “Goal and Brain”, con l’immancabile e prezioso supporto di Gianfranco Belluomo, da sempre figura di riferimento nell’atletica master italiana.

“Un merito che va riconosciuto all’instancabile ed efficiente lavoro di chi ha reso questa manifestazione possibile – dichiarano gli organizzatori – Goal and Brain è ormai una realtà imprescindibile nel panorama italiano, capace di promuovere valori autentici legati allo sport, al rispetto e all’inclusione. Siamo fieri di ospitare a Catania un evento di così alto livello e significato.”

Non solo Master: il programma del Meeting include anche diverse gare extra riservate alle categorie giovanili e assolute, arricchendo ulteriormente il valore tecnico della manifestazione e offrendo un’occasione unica di confronto tra generazioni e livelli competitivi diversi.

In segno di rispetto e cordoglio per la recente scomparsa di Papa Francesco, durante il corso della manifestazione, sabato 26, è previsto un momento di raccoglimento, con uno stop simbolico delle gare, a testimonianza dei valori profondi che lo sport sa condividere con la società.

Le nazioni presenti a questa edizione del Meeting Internazionale EMA League: Bulgaria – Cuba – Danimarca – Francia – Gran Bretagna – India – Italia – Lettonia – Marocco – Polonia – Repubblica Ceca – Romania – Slovacchia – Stati Uniti – Svizzera