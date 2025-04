CASASALVO ARRIVA A TIMES SQUARE: il sapore della Sicilia e del nostro Paese conquista la capitale del mondo

Condividi questo articolo?

Il 19 aprile alle ore 9:00 AM, Times Square si sveglierà con un profumo nuovo. Quello di caffè vero, panna montata fresca, sfogliatelle croccanti, e l’inconfondibile calore del Sud.

È il grande giorno: CasaSalvo apre le sue porte a Manhattan, al 1675 di Broadway, accanto al Gatsby Theatre, e promette di trasformare ogni colazione, pausa pranzo o merenda in un viaggio multisensoriale dallo skyline di New York ai vicoli di Napoli e Palermo. Una colazione italiana. Nel cuore di Times Square.

Immaginate la scena. Le luci dei megaschermi riflettono sui vetri. Dentro, un aroma di espresso appena estratto. Un maritozzo affondato nella panna. Una sfogliatella che scricchiola al primo morso. Un buongiorno che sa di casa, anche a 7.000 chilometri di distanza.

Pubblicità

CasaSalvo NYC non è una semplice caffetteria. È un’esperienza culturale, un luogo dell’anima, una dichiarazione d’amore alla tradizione gastronomica italiana, curata dallo chef siciliano Salvatore Lo Castro, artigiano del gusto e narratore di emozioni. Qualità accessibile, ogni giorno

Il menu è un manifesto:

Espresso italiano a 2,51 dollari, insieme a macchiato, latte, cortado, americano – un prezzo-simbolo per dire che la qualità italiana può essere quotidiana, non solo d’élite. Pasticceria artigianale: maritozzi, cannoli ricotta e pistacchio, pastiere, sfogliatelle, eclair, bomboloni, cornetti come tradizione comanda. Pranzo veloce, gusto indimenticabile: arancini, insalate fresche, sandwich gourmet. E poi il market interno: per portarsi a casa un pezzo d’Italia – olio EVO, vini, conserve, pasta e chicche selezionate.

Da New York al mondo: CasaSalvo cresce

Dopo il debutto a New York nell’Upper West Side nel maggio 2024, CasaSalvo è pronta a conquistare il mondo. L’apertura di Times Square segna l’inizio di una nuova espansione internazionale, con un format che unisce eccellenza, accessibilità e spirito di comunità. Guidato da Salvatore Lo Castro, chef con 28 anni di esperienza nei migliori hotel e ristoranti 5 stelle del mondo, CasaSalvo propone anche esperienze tailor-made: Private Chef Experience, eventi su misura, catering di alto profilo.

CasaSalvo è casa. Ovunque nel mondo.