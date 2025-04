Canada, chi è Mark Carney: da banchiere a premier anti Trump

Condividi questo articolo?

Un nuovo governo guidato Mark Carney entro due settimane. Che possa affrontare le ”sfide impegnative” che il Canada ha davanti a sé, ”senza dimenticare il tradimento americano” e restando ”uniti” contro il tentativo del presidente americano Donald Trump che ”vuole spezzarci, ma non ci riuscirà”. Sono gli obiettivi dell’ex governatore della Banca Centrale, riconfermato premier con la vittoria dei liberali nelle elezioni in Canada.

Chi è Carney “il pragmatico”

Carney, che si autodefinisce ”un pragmatico”, aveva prestato giuramento solo il mese scorso dopo che il suo predecessore, Justin Trudeau, aveva rassegnato le dimissioni a sorpresa. E da premier ha convocato elezioni anticipate che hanno assegnato ai liberali un quarto mandato consecutivo ribaltando le previsioni della vigilia.

Nato 60 anni fa nella remota cittadina di Fort Smith, nei Territori del Nord-Ovest, Carney è risultato quindi il più idoneo a difendere e rafforzare il Canada che negli ultimi mesi è finito costantemente sotto attacco da parte del presidente americano Donald Trump. Abituato a navigare attraverso le crisi, Carney è stato per anni in Goldman Sachs e dal 2008 al 2013 è stato governatore della Banca centrale canadese. Nel luglio del 2013 è diventato il primo non britannico ad essere scelto come governatore della Banca d’Inghilterra dal 1694. La sua nomina era stata accompagnata da elogi bipartisan in Gran Bretagna dato che il Canada si era ripreso dalla crisi finanziaria del 2008 più velocemente di molti altri Paesi. Dal 2011 al 2018, inoltre, è succeduto a Mario Draghi alla guida del Financial Stability Board.

Pubblicità

A Carney viene attribuito il merito di aver agito rapidamente durante la crisi tagliando i tassi di interesse all’1%, il livello più basso di sempre, lavorando con i banchieri per sostenere i prestiti e, cosa fondamentale, facendo sapere all’opinione pubblica che i tassi sarebbero rimasti bassi per un periodo di tempo definito, un passo che anche la Federal Reserve statunitense avrebbe seguito.

Con tre nonni su quattro provenienti dalla contea di Mayo, in Irlanda, Carney possiede sia la cittadinanza irlandese sia quella canadese e nel 2018 ha ottenuto anche quella britannica. Recentemente ha però dichiarato di volervi rinunciare affermando che, da premier, dovrebbe avere solo la cittadinanza canadese.

I conservatori guidati da Pierre Marcel Poilievre, appoggiato da Trump, Elon Musk e dal movimento Maga, speravano di sfidare alle elezioni Trudeau, la cui popolarità era crollata a causa dell’aumento dell’inflazione e delle politiche migratorie. Ma la guerra commerciale scatenata da Trump e la sua volontà di annettere il Canada come 51esimo Stato americano hanno rafforzato il nazionalismo e con questo iel Partito liberale, che fino a pochi mesi fa era dato per spacciato da tutti i sondaggi. (Adnkronos)