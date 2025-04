Allo spazio “XXS aperto al contemporaneo” di Palermo la presentazione del romanzo di Antonio Sapienza “Jack e il sentiero delle lagrime”. Critica a cura della professoressa Graziella Bellone

Condividi questo articolo?

“Jack e il sentiero delle lagrime” è il titolo del nuovo romanzo di Antonio Sapienza che sarà presentato il prossimo giovedì 17 aprile a Palermo, negli spazi di “XXS aperto al contemporaneo”, in via XX Settembre 13 alle 18:30.

L’evento culturale si aprirà con la critica dell’opera a cura della professoressa Graziella Bellone e proseguirà con una conversazione tra l’autore e la giornalista Marianna La Barbera.

Il libro narra la storia di Jack, navajo ventenne rimasto orfano da bambino di entrambi i genitori.

Costretto a trasferirsi a Los Angeles, riesce a integrarsi nella metropoli e a trovare lavoro, stringe amicizie e si innamora di una giovane guatemalteca.

L’arrivo di una lettera ricevuta dal nonno morente, tuttavia, metterà in discussione tutte le certezze acquisite da Jack e lo indurrà a compiere un viaggio nel passato e nelle sue radici.

L’opera offre molteplici spunti di riflessioni su argomenti di grande attualità nel dibattito contemporaneo quali l’incontro/scontro tra culture ed etnie diverse e l’approccio del mondo occidentale nei confronti dei nativi, ma anche su tematiche che afferiscono alla vita di ciascun individuo, quali l’ineluttabilità delle scelte e del destino.

L’ingresso è libero.

CENNI SULL’AUTORE

Nato nel 1957 a Palermo, città dove si è laureato, Antonio Sapienza ha esercitato la professione di farmacista fino al 2021.

Dal 1989 al 1991 è autore, attore e regista di una compagnia amatoriale di spettacoli di cabaret.

Dal 1991 al 1995, fa parte di una compagnia teatrale parrocchiale che mette in scena opere dialettali, il cui incasso è devoluto in beneficenza.

Nel 2013 intraprende con successo l’attività letteraria, che a oggi conta oltre venti romanzi, un racconto breve e una raccolta dedicata ai miti e alle leggende della Sicilia.

Nello specifico, dal 2022, in collaborazione con PlaceBook Publishing pubblica “Il Falco della Rocca” (2022), “Jamila” (2023) e, per la collana “Città in giallo”, “L’anello mancante” (2023), “Il rito della luce” (2024) e “La sposa nel deserto” (2024).

Nel 2024 pubblica anche “La congiura di Manfria”; “Jack e il sentiero delle lagrime”, pubblicato nel 2025, è il suo ultimo libro.