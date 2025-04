Condividi questo articolo?

Al via la XVIII edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, in programma dal 5 all’11 aprile 2025. La rassegna, nei dettagli, ricca di attività e incontri dedicati alla letteratura, è stata presentata nella Sala Consiliare del Palazzo di città, dal Sindaco Salvatore Russo, dall’Assessore alla Cultura Ata Pappalardo, dalla Presidente dell’Associazione “Calicanto” Gabriella Zammataro, dal vicesindaco del Comune di Milo Maria Concetta Cantarella e dalla responsabile comunicazione social Sara Mostaccio.

“Zafferana sarà per una settimana una piccola e grande capitale della cultura – afferma il Sindaco Salvatore Russo – Sarà un momento di grande entusiasmo, dove gli amanti dei libri potranno vivere e partecipare attivamente a questo viaggio attraverso la letteratura. Gli appassionati di libri e arte avranno così l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e condivisione culturale.”

Importanti alcuni aspetti chiave dell’evento, come la particolare attenzione agli autori emergenti, che offre loro una piattaforma per presentare le proprie opere. Questo non solo arricchisce il programma, ma incoraggia anche la scoperta di nuove voci nel panorama letterario.

“Le collaborazioni con scuole, sono una parte fondamentale del festival – dichiara la presidente dell’Associazione “Calicanto” Gabriella Zammataro – ed è basilare l’impegno verso le scuole locali, con la creazione di laboratori, dove gli studenti avranno l’opportunità di incontrare autori, partecipare a workshop di scrittura e approfondire il loro amore per la lettura. Oltre agli eventi letterari, la festa include mostre d’arte e spettacoli musicali. Questo arricchisce l’esperienza del visitatore, offrendo diverse forme di espressione artistica.”

Autori di fama e nuovi talenti presenteranno le loro opere, offrendo spunti interessanti e discutendo le loro ispirazioni e processi creativi. Ci saranno laboratori di scrittura creativa, illustrazione e lettura, pensati per coinvolgere sia adulti che bambini. Queste attività permetteranno ai partecipanti di esprimere la propria creatività e di avvicinarsi al mondo della letteratura in modo pratico. Non mancheranno gli incontri con gli Autori, che avranno l’opportunità di interagire direttamente con il pubblico, rispondendo a domande e condividendo le loro esperienze nel mondo dell’editoria. Per gli operatori del settore, il festival rappresenta anche un’opportunità di networking. Editor, agenti letterari e scrittori possono incontrarsi, scambiare idee e discutere potenziali collaborazioni.

Esperti e critici discuteranno temi rilevanti legati alla letteratura contemporanea, alla società e alla cultura, stimolando riflessioni profonde e confronti costruttivi. Il festival include performance artistiche, concerti e reading, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Case editrici e librerie locali parteciperanno con spazi espositivi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove pubblicazioni e acquistare libri. La Festa del Libro di Zafferana Etnea è un evento culturale molto atteso che riunisce scrittori, illustratori, editori e lettori in un’atmosfera festosa e stimolante. Durante la manifestazione, si svolgeranno presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori creativi, e momenti di approfondimento su temi letterari e culturali. Sarà anche un’opportunità per la comunità di unirsi e celebrare l’inizio della festa, creando un senso di attesa e entusiasmo.

“La Festa del Libro di Zafferana Etnea – afferma l’Assessore Pappalardo – è molto più di un semplice festival letterario; è un evento che promuove la cultura, la creatività e il dialogo tra diverse generazioni. L’iniziativa è promossa ed organizzata da Calicanto Associazione Culturale di Zafferana Etnea in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea, con le scuole di Zafferana Etnea, l’Università agli Sudi di Catania, l’Accademia delle Belle Arti di Catania, la Rivista Andersen, l’Associazione Amici Festa del Libro – Il sasso nello stagno di Enna e la Festa della lettura e del libro di Enna, i Comuni di Catania, Sant’Alfio, Milo, Acireale, Aci Sant’Antonio e in accordo di rete con altre 20 Istituzioni Scolastiche.”

Quest’anno a Zafferana Etnea saranno presenti i vincitori del Bologna Ragazzi Awards (BRAW), riconoscimento internazionale che festeggia il suo sessantesimo anniversario: Sonia Maria Luce Possentini, Ole Könnecke, e Isabella Labate

In conclusione, la Festa del Libro di Zafferana Etnea è un evento che va oltre la mera celebrazione della letteratura; è un’esperienza culturale completa che stimola la creatività, promuove il dialogo e celebra la bellezza delle parole. È un appuntamento imperdibile per chiunque ami i libri e desideri immergersi in un ambiente di apprendimento e ispirazione.