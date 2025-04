Al via 10 nuovi casi d’uso per rafforzare la piattaforma Data-Highway dedicata all’e-tourism in Sicilia

Condividi questo articolo?

Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia ha avviato 10 innovativi progetti nell’ambito dell’iniziativa Data-Highway, la piattaforma di Linked Open Data dedicata allo sviluppo del turismo e alla valorizzazione culturale in Sicilia.

A seguito dell’avviso pubblicato nel novembre 2024, finalizzato all’individuazione e implementazione di nuovi casi d’uso, sono state selezionate dieci proposte progettuali, ciascuna finanziata con un importo di 20.000 euro, per un investimento complessivo di 200.000 euro.

“Con questi nuovi progetti ampliamo significativamente l’ecosistema digitale di Data-Highway, rafforzando il nostro impegno per un turismo più innovativo, sostenibile e accessibile in tutta la Sicilia”, ha dichiarato Sebastiano Di Stefano, responsabile del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia.

Pubblicità

I progetti selezionati spaziano dalla valorizzazione dei beni culturali al monitoraggio intelligente dei flussi turistici, dall’enogastronomia alla mobilità sostenibile.

I progetti selezionati:

Connected Culture (Speha Fresia Società Cooperativa Impresa Sociale) – Valorizzazione dei beni culturali siciliani attraverso la raccolta dati provenienti da musei, siti archeologici e monumenti, con focus sulla sensibilizzazione dei turisti riguardo l’impatto ambientale e sociale del turismo. Sichelia (Dahlia S.r.l.) – Arricchimento dei Linked Open Data relativi al patrimonio immateriale siciliano, con creazione di ontologie specifiche per interesse turistico e utilizzo di Natural Language Processing per l’aggregazione dei dati. Bosco Colto (Makramè AP) – Progetto dedicato al bosco di Santo Pietro (Caltagirone) che fornirà dati raccolti negli ultimi tre anni e offrirà un’esperienza immersiva che unisce contenuti storici, culturali e naturali. TourIddu SLot (SmartMe.IO S.r.l.) – Sistema di parcheggio intelligente progettato per rispondere alle esigenze di residenti e turisti, ottimizzando l’uso degli spazi di sosta e migliorando l’accesso ai siti culturali e turistici. Piattaforma turistica Chersoneso d’Oro (Nadir Byte S.r.l.) – Piattaforma per offrire informazioni aggiornate, accessibili e integrate su risorse turistiche, culturali, ambientali e commerciali, con particolare attenzione al territorio del GAL Tirreno-Eolie. People Counting and Occupancy Solution (Etnamatica S.r.l.) – Architettura hardware/software per verificare in tempo reale il numero di persone presenti in un’area, ottimizzando lo stato di occupazione di diversi ambienti turistici e culturali. Living Pantalica (BARR S.r.l.) – Valorizzazione dell’escursionismo e della natura del sito UNESCO di Pantalica attraverso una web app per favorire l’accesso ai percorsi, la fruizione e la condivisione di esperienze. Sistema di monitoraggio delle visite tramite QR code (Sintesi S.r.l.s) – Monitoraggio delle visite a punti di interesse tramite QR code, per raccogliere dati sui flussi turistici nei punti di interesse culturale e naturale della Sicilia. Catania Cruiser (Catania Cruise Port) – Progetto per facilitare la visita di Catania ai turisti in transito presso il terminal crociere del porto, attraverso tour guidati in bicicletta con mappe interattive e audioguide multilingue. Data-Driven enogastronomia Siciliana (Foodea Lab S.r.l) – Raccolta e analisi dei dati sul consumo di piatti tipici siciliani per supportare i ristoratori nella gestione della loro offerta e promuovere il turismo enogastronomico.

I progetti sono supportati da tutor specializzati del partenariato del progetto, che guideranno le imprese beneficiarie nell’implementazione delle soluzioni tecnologiche e nell’integrazione con la piattaforma Data-Highway.

Il progetto Data-Highway “Creazione di una piattaforma di Linked Open Data per la realizzazione di applicazioni innovative per il turismo e la promozione culturale” è finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC Sicilia) 2014-2020 – Azione 1.1.1 “Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione” per la realizzazione dei progetti selezionati attraverso l’Azione 1.1.5 del PO FESR 2014-2020.