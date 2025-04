Al Crezy Plus di Palermo presentato “ERROR Festival” celebrato il teatro sociale

Condividi questo articolo?

Venerdì 4 aprile al Crezy Plus di Palermo è stato presentato ERROR Festival che arriva a Palermo dal 12 al 14 dicembre 2025. Il Festival nasce a Bratislava 18 anni fa, e grazie alle connessioni create con associazioni, movimenti e compagnie europee in questi anni, farà il suo debutto in Italia. ERROR celebra il teatro sociale, offrendo uno spazio di incontro per le migliori compagnie di teatro, formate da persone che la società contemporanea definisce “fragili”, “ultimi”, “emarginati”, e dove si rinnova il rito del teatro come strumento di cambiamento. I protagonisti saranno loro, il teatro come strumento di trasformazione sociale, capace di generare altri mondi – perché siamo certi che – questo non è l’unico mondo possibile.

ERROR è un luogo utopico e concreto in cui le diversità verranno vissute, in scena e fuori dalla scena, come semplice e mera normalità. In fondo cos’è la normalità? ERROR vuole costruire una casa in cui tutti possano essere accolti sperimentando la disciplina teatrale con l’obiettivo ultimo di generare poesia. Uno spazio in cui si mangia tutti insieme e si celebra la forza del teatro come momento di condivisione e rito ancestrale.

Per realizzare il Festival nel miglior modo possibile è stato lanciato un crowdfunding che permetterà alle compagnie europee di arrivare e alloggiare a Palermo, di pagare il biglietto per gli spettacoli teatrali a persone che non se lo potrebbero permettere e contribuire economicamente all’inclusione sociale. Questo il link alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/diventa-anche-tu-un-eroe-sostenendo-error-festival-a-palermo. Un modo per mettere a nudo una parte di società, spesso ignorata o coperta da un velo di ipocrisia, per mostrarla con eroica presenza, con coraggio autentico, privo di preconcetti.

Saranno tre giorni di spettacoli, socialità e solidarietà, ERROR Fest si propone di mettere in luce l’arte teatrale come mezzo per affrontare e superare le forme di esclusione sociale. Le compagnie partecipanti, provenienti da diverse parti del mondo, si dedicano con passione e impegno a creare un dialogo tra il teatro e le esperienze di vita di coloro che vivono situazioni di marginalità: senza tetto, immigrati, rifugiati, persone con disabilità fisiche e mentali, detenuti ed ex detenuti.

Il Festival non si limiterà a presentare spettacoli di alta qualità artistica, ma offrirà anche laboratori, tavole rotonde e momenti di condivisione, dove i partecipanti potranno esplorare temi rilevanti legati all’inclusione e alla cittadinanza attiva. ERROR Fest rappresenta un’importante opportunità per le comunità locali di riflettere su questioni sociali e di partecipare attivamente a un processo di cambiamento collettivo.

“ERROR Fest è molto più di un festival di teatro; – dice Dario Ferrante, organizzatore di Error a Palermo – è un laboratorio di idee e un palcoscenico per le storie di chi vive ai margini della società. Vogliamo dare voce a chi normalmente non ce l’ha e dimostrare che il teatro può essere un potente strumento di trasformazione sociale. Il festival darà particolare rilievo a quei gruppi teatrali che, attraverso processi creativi inclusivi, hanno saputo riscoprire e valorizzare il potenziale umano dei partecipanti, contribuendo al loro riscatto e alla costruzione di una nuova normalità”.