Acireale. Viaggio d’Istruzione congiunto a Camigliatello – Istituti Scolastici Fuccio-La Spina e Paolo Vasta

Condividi questo articolo?

Proficua esperienza per alcuni alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di due Istituti Comprensivi Scolastici di Acireale, “Vigo Fuccio-La Spina” e “Paolo Vasta”, in occasione del viaggio d’istruzione in Calabria.

Un’esperienza che ha accomunato alunni e accompagnatori, guidati dalle Dirigenti Scolastiche Prof.sse Maria Castiglione e Rosa Vittoria Arnone, in un percorso suggellando in tal modo un vero e proprio sodalizio tra le due istituzioni scolastiche.

Giornate condivise con tanto entusiasmo e voglia di esplorare un territorio, come quello silano, capace di offrire ricchissimi stimoli culturali. Itinerario incentrato sulla visita del Parco Nazionale della Sila e in particolare di luoghi suggestivi come Camigliatello, il centro medievale di San Giovanni in Fiore con la splendida Abbazia florense, il borgo-cartolina di Altomonte e il centro arbëresh di Civita, noti come due tra i Borghi più belli d’Italia.

Pubblicità

Inoltre, particolarmente apprezzato è stato il Centro visite di Cupone con i recinti faunistici e il Museo naturalistico. Significativa per le due scuole la visita ai Giganti della Sila, bene tutelato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), di cui entrambe le scuole condividono le finalità, come dimostra la costante, attiva partecipazione alle Giornate FAI per le scuole e alle Giornate FAI di Primavera.

Nel contesto del viaggio d’istruzione oltre Stretto non sono mancate, inoltre, visite al museo di arti figurative medievali, momenti di ascolto in assoluto silenzio della natura, laboratori di ceramica, riflessioni sul ciclo della vita e del valore della biodiversità, oltre a momenti di svago e di divertimento comune, indici anch’essi della fruttuosa collaborazione tra i due istituti.