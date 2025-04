A Sant’Agata Li Battiati oggi primo concerto vincitore del “Premio Massimo Urbani” nel 2024.

Condividi questo articolo?

Si rinnova l’appuntamento con la giornata istituita dall’Unesco nell’ambito della rassegna “Note in teatro” diretta da Antonio Petralia, in corso al Teatro del Polo Culturale

Istituito nel 2011 dall’Unesco su iniziativa di Herbie Hancock, l’International Jazz Day, in calendario ogni anno oggi il 30 aprile, «per mettere in luce il jazz e il suo ruolo diplomatico nell’unire i popoli in ogni angolo del globo» è puntualmente celebrato dall’Associazione Musikante presieduta da Antonio Petralia. Anche quest’anno, la ricorrenza è inserita nel cartellone teatrale di cui Petralia è Direttore Artistico. Serata doppia, quindi, oggi, mercoledì 30 aprile con inizio alle 20.30, al teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati: primo concerto con la reunion del Giusy Balsamo 4et, e dalle 21.30 ecco il Cesare Panizzi Trio, vincitore del “Premio Massimo Urbani” nel 2024.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Sant’Agata Li Battiati, con l’assessore alla Cultura e Spettacolo Salvatore Massimo Fazio e il Sindaco Marco Nunzio Rubino, questo International Jazz Day vedrà la reunion della formazione guidata da Giusy Balsamo, esperta vocalist che commenta: «un piacevole incontro tra storiche e nuove amicizie con in comune la passione per il jazz. Il quartetto propone un viaggio nel variopinto mondo del jazz e della bossanova. Il mood sarà intimo e coinvolgente, passando da fast swing a love ballads». Con lei sul palcoscenico saliranno Sirio Di Blasi al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria.

A seguire, ecco il trio di Cesare Panizzi, giovane pianista e compositore emiliano che, dopo aver studiato al Berklee College of Music e aver vissuto tra Boston e New York per cinque anni, durante i quali ha collaborato con artisti di calibro internazionale, è recentemente tornato in Italia.

Poco dopo il suo rientro, ha vinto il Premio Internazionale Massimo Urbani e ha registrato il suo album d’esordio, It’s Been a Blessing, con il contrabbassista siciliano Giuseppe Cucchiara, residente a New York, e il batterista modenese Gianluca Vescovini.

Con il suo trio attuale, composto da Gianluca Vescovini alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso, presenta la sua musica originale, che fonde eleganza e potenza. Il suono del trio richiama l’eleganza e la potenza di pianisti come Hank Jones, McCoy Tyner e Ahmad Jamal, pur evolvendo in un timbro distintivo, al contempo personale e innovativo.

Come per ogni appuntamento di “Note in teatro”, che così giunge alla settima delle nove serate in cartellone, ecco una mostra: sarà la volta di Agata Salina.

Originaria di Casagiove, ha unito alla formazione di Ragioniera una carriera artistica iniziata nel 2012, dopo aver dedicato anni alle persone che più ama al mondo. La sua passione per la pittura l’ha portata a distinguersi in numerosi contesti: nel 2018 è stata nominata Amministratrice di ArteEikon e nello stesso anno ha co-organizzato con il Maestro Giovanni Longo – collega e amico – la Prima Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea a Catania.

Tra i riconoscimenti spiccano il Premio della Critica alla Collettiva d’Arte Sacra “Ho dipinto per te” (sotto la guida di Longo), il terzo posto al concorso “Tutti i colori della Primavera” e il secondo classificato alla mostra dedicata a Federico II di Svevia a Enna. Ha inoltre ricevuto l’Attestato di Maestra d’Arte Pittorica da una commissione di artisti affermati, consegnatole dalla dottoressa Mimma Baudo, già assessore alla Cultura.

La sua produzione spazia tra oli, acrilici, ritratti a carboncino, matite colorate e panpastel, presentati in mostre personali e collettive, spesso accompagnate da selezioni di merito. Collabora come giudice in estemporanee e vanta pubblicazioni su testate locali.

Il suo stile, caratterizzato da un segno distintivo e una vivace cromia, riflette l’influenza del movimento Archeologismo – appreso dal mentore Renato Catania – e un costante studio autodidatta. Le opere, intrise di emotività e introspezione, traducono in forme e colori il suo universo interiore, confermandola come voce originale nel panorama artistico contemporaneo.