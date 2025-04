A Palermo conferenza internazionale dal titolo “Il futuro del turismo responsabile, ambiente e comunità”

Condividi questo articolo?

Venerdì 16 maggio presso il Real Teatro di Santa Cecilia di Palermo si terrà una conferenza internazionale dal titolo “Il futuro del turismo responsabile, un equilibrio tra inclusività, ambiente e comunità” e, a seguire, l’evento “Radiodervish” con presentazione della nuova web radio internazionale realizzata da maestranze palermitane e live performance in acustico gratuita del duo storico della scena world music italiana e internazionale.

La conferenza (dalle ore 17 alle 20) rappresenta l’evento finale del progetto finanziato dal programma Erasmus+ Azione Chiave 2: “HyPro4ST – Sustainable Tourism Innovation Through Hybrid Project Management”, che ha visto coinvolti 16 partner di 6 paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Portogallo e Ungheria. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un nuovo profilo professionale volto a migliorare le competenze di coloro che lavorano nel settore turistico: il manager del turismo ibrido e sostenibile. Un’occasione per sentire esperti di sostenibilità in ambito turistico in tutti i suoi aspetti. Diversi esperti parleranno delle teorie che guidano la rivoluzione sostenibile in ambito turistico, si potranno ascoltare le testimonianze dirette di imprenditori che hanno rivoluzionato la loro attività turistica e scoprire di più sulle politiche europee che riguardano questo settore e molto altro.

Alla conferenza saranno anche presenti oltre 50 ospiti internazionali che lavorano nell’ambito del turismo responsabile, l’università, le associazioni di professionisti ed è aperta a tutte le persone interessate nella trasformazione sostenibile del settore.

A chiudere la serata, evento “Radiodervish”, con presentazione della nuova web radio internazionale realizzata da maestranze palermitane e live performance in acustico gratuita del duo storico della scena di world music italiana e internazionale.

Tra i vari interventi che si susseguiranno durante la conferenza, ci saranno i saluti istituzionali a cura di Alessandro Anello, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo e Vito La Fata, presidente CESIE ETS, l’introduzione a cura di Ioannis Georgizas, General Manager di Sustainable City Network. E poi gli interventi di Gaetano Sabato, professore associato dell’Università di Palermo di Geografia, su “Sostenibilità, territorio e comunità locali”, a seguire la testimonianza di Elio Savoca, proprietario di Tenute Gigliotto “Il connubio tra sostenibilità e agriturismo”, Luisa Zappalà, Business Development Manager DIMSI Group che parlerà de “Il project management in ambito turistico in Sicilia”, Cristiana Rumori, direttrice editoriale per la piattaforma di Travel Podcast Loquis, che interverrà su “Travel podcasting e turismo inclusivo”, Edoardo Zaffuto, co-founder AddioPizzo Travel che parlerà di “Antimafia e il futuro del turismo responsabile”.