A NOME LORO “Musiche e voci per le vittime di mafia”, Parco Archeologico di Selinunte

L’associazione A Nome Loro annuncia la data della III edizione di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia, la maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina che dal 2023 chiama a raccolta nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte – Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani – i protagonisti della musica italiana ma anche giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime.

Inizialmente previsto per il 24 maggio, l’attesissimo evento, scritto dall’autore RAI Paolo Biamonte e presentato da Martina Martorano, Stefania Renda e Gino Castaldo, si terrà invece il 13 settembre 2025.

Uno spostamento inevitabile, per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dall’associazione, che affida all’ideatrice dell’evento il commento sulla situazione: “Eravamo fiduciosi di poter realizzare la terza edizione di A Nome Loro nei giorni vicini al 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, ma la verità è che ci siamo imbattuti in diverse difficoltà e abbiamo attraversato un periodo faticoso. Abbiamo deciso di uscirne, però, mettendo in discussione alcune delle modalità di produzione di un’iniziativa che come la nostra deve tenere insieme le maestranze dell’arte e della cultura, le istanze sociali e un forte impegno per il territorio. I mesi trascorsi ci hanno messo a dura prova e ne abbiamo approfittato per fermarci a riflettere. Abbiamo passato questo periodo tessendo nuove e più profonde relazioni, condividendo nuovi orizzonti con molte realtà, con altri artisti e con molti cittadini e cittadine sicuri che la vera urgenza è rivendicare con orgoglio la stessa motivazione di quando questa avventura ha avuto inizio, ovvero affermare l’importanza di un impegno contro le mafie e la corruzione per una Sicilia veramente libera” afferma Sade Mangiaracina. “Se qualcuno si stesse chiedendo per quale motivo è importante ricordare le vittime di mafia e ribadire e provare a divulgare il verbo della legalità, le risposte le può trovare nei 180 arresti per mafia a Palermo di qualche settimana fa e nelle continue notizie di cronaca sulla criminalità organizzata che riempiono i giornali. La mafia esiste ancora, nonostante lo Stato abbia fatto passi da gigante, nonostante anche l’ultimo dei boss mafiosi Matteo Denaro Messina sia stato arrestato, nonostante la cultura antimafia sia patrimonio comune.

La line up della terza edizione verrà comunicata nelle prossime settimane.

Nata nel 2023 qualche settimana dopo la cattura del superlatitante Messina Denaro – che proprio in quel territorio è nato e per decenni ne ha asfissiato il tessuto politico, economico e sociale attraverso il suo dominio criminale – la prima edizione della manifestazione è stata organizzata nel febbraio 2023 in modo estemporaneo, sull’onda emotiva del successo riportato dalle forze dell’ordine. Nel corso delle due prime edizioni ha radunato un pubblico di oltre 16.000 persone, è stata seguita da oltre un milione e duecentomila spettatori tra dirette video e radio su Ansa e Rai Radio 2; e ha portato sul palco artisti come Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Raiz, Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Arisa, Simona Molinari, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Anna Castiglia, Davide Shorty, Modena City Ramblers, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Angelo Sicurella, Bonnot, Giuseppe Anastasi, Silvia Mezzanotte, Mario Lavezzi, Dajana Roncione, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Fabrizio Ferracane e moltissimi altri.

Tutto questo con l’esigenza di tenere alta la guardia rispetto al fenomeno mafioso e mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia attraverso la vitalità della musica e la bellezza di un luogo dall’immenso patrimonio archeologico. E con l’obiettivo di valorizzare l’enorme ricchezza artistico-culturale di una terra per troppo tempo identificata esclusivamente con le attività del crimine organizzato, grazie anche alla costruzione di una relazione fra la produzione culturale locale e quella nazionale e internazionale.

L’associazione A Nome Loro è composta dalla compositrice e pianista jazz Sade Magiaracina, la cantautrice pop-jazz Simona Molinari, Dario Mangiaracina, musicista e co-fondatore di La Rappresentante di Lista, Franco D’Aniello musicista e co-fondatore dei Modena City Ramblers, il cantautore Giuseppe Anastasi, la manager musicale di Pannonica Stefania Conte e l’operatore culturale Turi Benintende.