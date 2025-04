A Messina anteprima nazionale di “Hidden – Sepolto nell’ombra” scritto e diretto da Giuseppe Lo Conti

Condividi questo articolo?

All’evento sarà presente il regista originario di Savoca (ME), che presenterà al pubblico in sala il suo ultimo lavoro.

La Multisala Apollo di Messina ospiterà l’anteprima nazionale del film “Hidden – Sepolto nell’ombra”, scritto e diretto dal messinese Giuseppe Lo Conti. L’evento è in programma domani, giovedì 24 aprile alle 20.30.

Questo thriller psicologico, prodotto da Dark Eagle Film Production di Giuseppe Lo Conti e Insurgence, vede nel cast Daniele Ferrari, Sara Pallini, Raffaele Taddei, Leonie Reéne Klein, Antonio Corazza, Elena Faccio, Emanuela Trovato e Giovanni Carta.

Pubblicità

Il regista e produttore Giuseppe Lo Conti, originario di Savoca (Messina), parteciperà alla proiezione e presenterà al pubblico presente in sala il suo ultimo lavoro.

“Ogni storia che scrivo nasce da una mia necessità di raccontare qualcosa che arrivi fin nel profondo di chi la ascolterà o guarderà. Hidden rappresenta un progetto profondamente personale. Come Regista ho voluto raccontare una storia che ‘costringa’ a guardarsi dentro lasciando intendere che mai nulla, nella vita reale, è come sembra. Quest’Anteprima Nazionale per me è un momento di grande gioia e di sicura emozione, ma anche di responsabilità. Sin da ragazzino ho sognato il momento in cui un mio film sarebbe stato proiettato in un cinema ‘vero’ e adesso provo emozioni e sensazioni indescrivibili. Credo che la sala cinematografica sia il luogo migliore, o meglio, l’unico luogo dove immergersi a pieno in un’esperienza così. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto, partendo da un piccolo paesino come Savoca, arrivando a collaborare con una produzione e distribuzione di Los Angeles, la Insurgence per la quale ringrazio ancora tantissimo il CEO Mario Niccolò Messina e la Produttrice Associata Roberta Sparta. Sono orgoglioso del cammino fatto e questi sono i momenti per i quali facciamo il nostro mestiere, per cercare di lasciare un segno, toccare l’anima di chiunque decida di guardare i nostri lavori. Questa uscita segna una tappa importante nel mio percorso intrapreso ed il pubblico avrà l’occasione di scoprire in anteprima un’opera che lascerà un segno, in attesa della sua uscita in streaming”, dichiara Giuseppe Lo Conti.

Sinossi “Hidden – Sepolto nell’ombra”:

Dopo una brutale aggressione, Giulia e Tommaso cercano di ricostruire la loro vita in

una nuova città, lontano dal passato che li ha segnati. Ma l’ombra di Andrea, il loro persecutore, continua a tormentarli. Quando Tommaso viene incaricato di vendere una casa, scopre che lì è stata uccisa Sofia, e che il presunto proprietario potrebbe essere l’assassino.

La tensione cresce quando Andrea incastra Tommaso per un nuovo omicidio, portandolo all’arresto. Nel frattempo, Giulia scompare, e Tommaso, deciso a salvarla,

inizia una disperata ricerca della verità. Indagando, scopre inquietanti esperimenti su

bambini, tra cui se stesso. La sua identità si sgretola quando realizza che Andrea e lui

sono uniti da un legame indissolubile: un’anima spezzata dalla violenza e dalla follia.

Mentre la sua personalità oscilla tra bene e male, Andrea elimina chiunque si frapponga al suo cammino, fino a ricominciare da capo in un’altra città, portando con sé il peso di una verità che nessuno conoscerà mai.

Breve Biografia di Giuseppe Lo Conti, Regista e Produttore

Giuseppe Lo Conti, 39 anni. Regista e Produttore Cinematografico, proprietario della

Casa di Produzione Cinematografica Dark Eagle Film Production.

Da 12 anni creo film e cortometraggi per lo più thriller/horror ed ho vinto parecchi

premi tra America, Londra, Asia, Berlino e Italia.

Dopo il successo del mio primo Lungometraggio thriller, “Haunted Identity”, auto

prodotto e ancora oggi disponibile su Amazon Prime Video, con il quale ho vinto

premi importanti come Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura al

Los Angeles Movie Award 2021, sono stato in selezione ai David di Donatello 2021,

agli Oscar 2022 e vincitore come Miglior Regia al Dallas Film Festival (tra i più importanti per farsi notare dalle grandi produzioni). Ho girato un corto thriller/horror a Roma nel 2023, “Twins”, il quale è stato in concorso al Venezia Film Festival (dove parteciperò come ospite) e al Sundance.

In tutto il primo anno dalla sua creazione, Twins ha ottenuto ben 16 vittorie in giro per il mondo tra cui i più importanti il Premio Fellini a Roma, il Premio Kubrick a Londra, il Premio Orson Wells a Parigi e il Premio Hitchcock a San Francisco. Da questo corto ho ottenuto la possibilità di fare il film al quale il corto è ispirato in collaborazione con la Insurgence di Los Angeles, di proprietà di Mario Niccolò Messina.

C’è già in cantiere un nuovo progetto che mischierà la suspance del Maestro Hitchcock e l’horror di James Wan. La pre produzione è prevista per maggio 2025.