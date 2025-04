A Caltanissetta il ”Lions Day”, una giornata durante la quale i Lions dei cinque Club della Zona 24 del Distretto 108Yb Sicilia

Condividi questo articolo?

Domenica 13 aprile su è svolto a Caltanissetta il ”Lions Day”, una giornata speciale durante la quale i Lions dei cinque Club della Zona 24 del Distretto 108Yb Sicilia sono scesi in piazza per incontrare la cittadinanza ed informarla sui principi e le attività del Lions International, servendo e donando tempo e risorse.

L’iniziativa si è svolta a Caltanissetta su proposta del Presidente della Zona 24, Antonio Alberto Stella, e con l’adesione immediata dei cinque Club che la compongono: Caltanissetta con il Presidente Salvatore Vancheri, Mazzarino con la Presidente Maria Salvatrice Farchica, Caltanissetta dei Castelli con il Presidente Salvatore Notarstefano, Riesi con la Presidente Stefania Ievolella, Mussomeli e del Vallone con il Presidente Gian Peppino Di Maria.

I Soci Lions, nonostante la particolare giornata, che era anche la Domenica delle Palme, si sono ritrovati in piazza Marconi da dove, in corteo e con i labari sociali, si sono recati in corso Umberto, dove è stato allestito in vero e proprio “Lions Village” che ha destato l’interesse della cittadinanza.

Ogni Club ha allestito un gazebo con materiale divulgativo in tema sanitario, ambientale, culturale, storico; un gazebo è servito per lo screening diabetologico gratuito, cui si è sottoposto anche il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro che ha visitato gli stand insieme all’Assessore Toti Petrantoni.

In totale sono stati realizzati 200 screening ai vari cittadini che si sono avvicinati per effettuare l’analisi.

Interessantissimo anche l’intervento dell’Asp2 di Caltanissetta curato dai dirigenti e medici

La Rocca, Avenia, Randazzo e Genco Russo, i quali hanno steso a terra un “tappeto” che simulava un percorso stradale che gli utenti dovevano percorrere a piedi ma con indosso un visore che simulava lo stato di alterazione alcolica/psicotropa: tutti hanno avuto difficoltà a compiere il percorso in modo esatto, a dimostrazione che già a piedi è difficile camminare quando non si è lucidi, ed ancora di più guidando, quando cioè i riflessi e l’attenzione devono sempre essere al massimo. Alcuni non sono riusciti a completare il percorso, data la reale difficoltà dell’alterazione simulata.

L’iniziativa, ricorda il Presidente di Zona, si è potuta realizzare grazie alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale e del Comando di Polizia Municipale; ed anche grazie alla Pro Loco di Caltanissetta che, tramite l’Unpli provinciale, ha fornito i gazebi.

Soddisfazione anche dai Presidenti dei Club Lions, in primo luogo Vancheri e Notarstefano, i quali, essendo del Capoluogo, insieme ai soci dei rispettivi Club, si sono adoperati in prima persona per l’allestimento del Villaggio Lions.

Ma anche i Presidenti dei Club di Mazzarino, Riesi e Mussomeli hanno dato l’importante contributo organizzativo durante la giornata che ha riportato i Lions in piazza in maniera massiccia dopo gli anni bui del Covid, che aveva visto sospendere queste importanti ed interessanti iniziative.

