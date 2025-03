Valanga investe gruppo sciatori italiani in Svezia, 2 morti

Condividi questo articolo?

La slavina ha travolto 5 connazionali che era saliti in elisky a Kavarsagge, soccorsi inutili. Le vittime sono un uomo di 45 anni e uno di 50

Due sciatori italiani sono rimasti uccisi da una valanga a Karsavagge, nel nord della Svezia, che ha investito un gruppo di cinque connazionali. Lo ha reso noto la polizia svedese, dopo che la notizia delle vittime – un uomo di 45 anni e uno di 50 – era stata data per prima dall’agenzia turistica del gruppo, Niehku Mountain Villa.

“Due persone sono state portate in ospedale, ma è con profondo dolore che confermiamo che non sono non sono riusciti a salvarle”, ha detto il ceo dell’agenzia, Johan Lindblom, in una nota ripresa dai media locali. Secondo le prime ricostruzioni, la valanga che si è staccata ieri pomeriggio ha travolto l’elicottero a bordo del quale i cinque turisti, il pilota e la guida erano arrivati nella località di Karsavagge, sui monti Abisko, nel nord del Paese al confine con la Norvegia.

“La guida alpina, certificata a livello internazionale, e due degli ospiti sono stati trascinati dalla valanga. I due ospiti sono stati sepolti sotto la neve e recuperati dopo un’ora mentre la guida è rimasta in superficie”, si legge nella nota.