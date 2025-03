UGL Catania: «Dopo le nostre denunce il nostro grido di allarme sembra essere ascoltato»

Condividi questo articolo?

«Dopo le nostre denunce – afferma il segretario provinciale della Federazione Ugl Comunicazioni, Simone Summa – che evidenziavano carenze di organico e la mancata opportunità per i dipendenti catanesi di ambire alla trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time a full-time, finalmente il nostro grido di allarme sembra essere stato recepito da parte dell’azienda Poste Italiane».

«Infatti –continua Summa – con il verbale di accordo del 18 marzo, in provincia di Catania verranno assunti 75 nuovi dipendenti per la sperimentazione della rete corriere . Questo servizio prevede la consegna esclusiva di pacchi per Catania e provincia con personale addetto specializzato e formato. Questa è una grande opportunità per i colleghi che hanno precedentemente lavorato in poste e attraverso un processo selettivo entreranno a tempo indeterminato a far parte dell’organico di Poste Italiane. Inoltre l’accordo prevede che chi espleterà questo nuovo servizio di recapito è prevista un’indennità giornaliera di 4 € e altre indennità aggiuntive per flessibilità operativa . In aggiunta l’uso dell’intelligenza artificiale aiuterà l’operatore a suggerire i percorsi migliori da attuare nella consegna dei pacchi e il quantitativo di consegne consone al territorio servito».

«Per la problematica delle trasformazioni dei contratti di lavoro da part time a full time – sottolinea Summa – con l’accordo del 18 Marzo abbiamo ottenuto importanti numeri sul territorio nazionale. Infatti avremo 694 trasformazioni di lavoro in ambito recapito portalettere, mentre 85 risorse per quanto riguarda gli addetti allo smistamento. Auspichiamo che la provincia di Catania e i suoi lavoratori abbiamo stavolta l’attenzione che meritano e che si possano raggiungere i giusti equilibri con le altre province siciliane. Inoltre siamo favorevoli all’innovazione tecnologica e all’uso dell’intelligenza artificiale che se usata con il fine di migliorare i processi produttivi può migliorare il servizio. Ci impegneremo ad accompagnare con grande senso di responsabilità e innovazione».

Soddisfazioni arrivano anche dal segretario territoriale dell’Ugl Catania Giovanni Musumeci: «Siamo orgogliosi di questo risultato. Questa è la dimostrazione che quando si fa sindacato in modo serio e costruttivo i risultati arrivano sempre».

Nella foto, Simone Summa Ugl Comunicazioni