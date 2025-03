TrapanIncontra: la poesia come atto di rinascita, grande partecipazione per Stefania La Via

Condividi questo articolo?

Un pubblico numeroso e attento ha accolto “Agli orli della notte” di Stefania La Via, primo appuntamento della settima edizione di TrapanIncontra “Parole di Donne”, la rassegna letteraria dedicata quest’anno alla saggistica e narrativa femminile contemporanea che si svolge alla Biblioteca Fardelliana. Ad aprire la rassegna Rosalia d’Alì, Assessore alla Cultura del Comune di Trapani e Giuseppina Vullo, responsabile della Biblioteca Fardelliana.

Stefania La Via – docente, poetessa e vicedirettrice dell’archivio storico diocesano trapanese – ha presentato la sua raccolta poetica edita da Pequod.

Come ombre che si allungano al crepuscolo, i versi di “Agli orli della notte” hanno condotto in un viaggio intimo attraverso i territori del distacco. L’autrice ha invitato a contemplare come i frammenti di un’amicizia perduta possano, nel silenzio della notte, ricomporsi in una nuova forma d’amore. La sua poesia è un respiro lento che trasforma il dolore personale in una delicata riflessione su ciò che ci rende umani – la fragilità dei nostri legami e quella misteriosa resilienza che permette di rinascere dalle ceneri della perdita.

Una conversazione che si è dipanata come un filo sottile tra le pagine della raccolta, esplorando i labirinti della creazione poetica, il suo potere di trasformare il dolore in bellezza, di dare un nome all’indicibile. Gli sguardi attenti del pubblico sembravano rispecchiare quella stessa ricerca di senso che permea ogni verso dell’opera.

Prossimo appuntamento con TrapanIncontra è lunedì 17 marzo alle ore 18:00 con Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini” di Palermo, che presenterà il suo libro “Domani c’è scuola”, pubblicato da Mondadori.

L’opera racconta l’esperienza straordinaria di una “preside coraggio” che è riuscita a trasformare un istituto scolastico in un vero e proprio catalizzatore di rinascita sociale per un intero quartiere difficile di Palermo. Attraverso la sua testimonianza diretta, Di Bartolo illustra un modello educativo innovativo che dimostra come la scuola possa diventare un presidio fondamentale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica.

“Domani c’è scuola” non è solo la narrazione di un’esperienza professionale, ma un manifesto di speranza che delinea un’idea di scuola come comunità educante capace di abbattere barriere sociali e offrire concrete possibilità di riscatto. Un esempio virtuoso di come l’istruzione possa essere motore di cambiamento sociale in contesti marginali.

Durante l’incontro, moderato da Giacomo Pilati, la dirigente scolastica parlerà del ruolo dell’educazione nelle periferie e sull’importanza di un approccio inclusivo che coinvolga famiglie, territorio e istituzioni.