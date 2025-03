Trapani, Corte di Giustizia Tributaria: preoccupazione Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Condividi questo articolo?

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani esprime grande preoccupazione per la paventata soppressione della Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, prevista dal piano di accorpamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il piano prevede la chiusura di 64 delle 103 corti tributarie presenti in tutta Italia, una scelta che rischia di avere gravi ripercussioni per il territorio trapanese.

L’Ordine si oppone fermamente a questa decisione, ritenendola ingiustificata dal numero di contenziosi gestiti e fortemente penalizzante per i professionisti, le imprese e i cittadini di Trapani, che verrebbero privati di un servizio pubblico essenziale e di un presidio dello Stato.

“Se l’Ordine degli Avvocati ha già manifestato analogo dissenso – dichiara il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani Gildo La Barbera – al momento non si registrano reazioni da parte delle istituzioni locali, delle associazioni di categoria e delle forze sociali e politiche trapanesi. Per questo motivo, faccio appello affinché tutte le realtà del territorio si uniscano in un’azione congiunta a difesa dei diritti dei cittadini e della funzionalità del sistema giudiziario tributario locale”.

L’Ordine invita tutte le parti interessate a prendere posizione contro questa misura e a partecipare a future iniziative volte a tutelare la permanenza della Corte di Giustizia Tributaria a Trapani.

Nella foto, Gildo La Barbera