Temperature in picchiata, tanto freddo sull’Italia: previsioni meteo oggi e domani

Il primo weekend di primavera riserverà subito delle sorprese

Tanto freddo ma con sole dominante sull’Italia nella giornata della Festa del papà, oggi 19 marzo. La discesa delle temperature minime anche sottozero in pianura al Centro-Nord si fa sentire: a causarla un nocciolo di aria fredda di origine ucraina. Nelle prossime ore il bel tempo riporterà comunque le temperature subito in linea con le medie del periodo da Nord a Sud, fino ai 12-16°C di massima. Il sole invece sarà disturbato da locali addensamenti sulle Isole maggiori mentre i venti forti delle ultime ore tenderanno ad attenuarsi.

Domani, giovedì 20 marzo, primo giorno di primavera, sarà ancora frizzante ma buono: ‘frizzante’ in quanto le temperature minime scenderanno di nuovo localmente sottozero nelle pianure del Centro-Nord, ‘buono’ perché durante il giorno il sole trionferà con massime comprese tra i 12 e i 17°C sottolinea iLMeteo.it.

Il primo weekend della nuova stagione riserverà, però, subito delle sorprese: nonostante il buon inizio primaverile con alta pressione e cielo azzurro, da venerdì prevalenti correnti di scirocco spingeranno umidità e nubi verso l’Italia con prime piogge in Liguria e nevicate in serata sulle Alpi occidentali. Sabato è previsto un ulteriore peggioramento con piogge al Nord e su parte del Centro: la tendenza indica, però, che potrebbe piovere addirittura per una decina di giorni con un ulteriore passaggio piovoso tra domenica e lunedì e due cicloni all’orizzonte: un primo vortice è previsto martedì 25 marzo, un secondo vortice, anche con aria polare più fredda, per il primo d’aprile.

Oggi, mercoledì 19 marzo – Al Nord: cielo sereno; gelate notturne. Al Centro: cielo sereno salvo piovaschi sulla Sardegna sudorientale; locali gelate notturne. Al Sud: più nubi in Sicilia, sole altrove.

Domani, giovedì 20 marzo – Da Nord a Sud trionfa il bel tempo.

Venerdì 21 marzo – Al Nord: nubi in aumento, piogge serali in Liguria e Piemonte. Al Centro: soleggiato, poi velature in aumento. Al Sud: bel tempo e temperature in aumento.

Tendenza: in arrivo una nuova serie di perturbazioni atlantiche, specie verso il Centro-Nord.