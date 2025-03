Taormina, la Polizia metropolitana soccorre un gufo ferito

Condividi questo articolo?

Il rapace è stato poi affidato alle cure del Centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina”

Gli agenti della sezione venatoria della Polizia metropolitana di Messina, su richiesta del Commissariato di Polizia di Taormina, hanno proceduto al recupero di un gufo, ritrovato a Villagonia, che presentava una ferita a un’ala. Il rapace è stato affidato al personale specializzato del Centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina” per le cure e la successiva riabilitazione. Quello di oggi è uno dei numerosi interventi che, in questi anni, hanno realizzato gli agenti del Corpo, protagonisti di azioni di salvataggio e soccorso nei confronti di animali feriti per cause accidentali o per uso di armi da caccia o di trappole illegali.

“La Città metropolitana di Messina – ha sottolineato il sindaco Basile – cura con particolare attenzione la protezione della fauna locale o in transito. Si tratta di un impegno che quotidianamente vede i nostri agenti presenti sul territorio in un’azione non soltanto di soccorso ma anche di prevenzione e repressione di fenomeni diffusi quali il bracconaggio”.