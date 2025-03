STAGE. Il teatro diventa strumento di partecipazione attiva e protagonismo giovanile Appuntamento a Siracusa

Condividi questo articolo?

Prende ufficialmente il via STAGE – Social Theatre for Action, Growth and Empowerment, un progetto che trasforma il teatro in un laboratorio di partecipazione attiva per i giovani. Promosso dall’Associazione V.A.N. Verso Altre Narrazioni, Allunaggio, Nouveau Theatre De Poche, Theatre Shadows e Agenzia Promozione Giovani, STAGE prevede una ricca programmazione di attività tra Palermo, Siracusa, Napoli e Altamura, con iniziative mirate a dare voce ai giovani attraverso l’arte.

Il primo appuntamento si terrà il 24 marzo a Siracusa, con una mobilità formativa che riunirà operatori culturali da tutta Italia per condividere pratiche innovative di teatro per la partecipazione.

Dare voce ai giovani attraverso l’arte

Oggi molti giovani sono esclusi dai processi decisionali e privi di reali spazi di espressione. L’isolamento sociale, la sfiducia nelle istituzioni e la mancanza di strumenti per esprimersi hanno alimentato un senso di disillusione. Questa situazione è particolarmente critica nel Sud Italia, dove le opportunità di partecipazione sono ancora più limitate.

STAGE nasce per rispondere a questa esigenza, offrendo ai giovani un’opportunità concreta di crescita, confronto e azione attraverso il teatro. Intende l’arte scenica come un mezzo per affrontare temi cruciali del contemporaneo come sostenibilità ambientale, partecipazione democratica e sfide globali.

«Sono uno di quei giovani che si sente sempre un passo indietro – afferma l’ideatore del progetto Andrea Pacelli – come se il mondo si muovesse troppo in fretta e io fossi rimasto a guardare dalla finestra. Parlando con altri ragazzi come me, ho capito che non siamo soli. Vogliamo farci sentire, ma spesso ci scontriamo con muri invisibili. STAGE vuole essere il nostro palcoscenico, uno spazio in cui finalmente possiamo essere protagonisti e far sentire la nostra voce».

Il progetto prevede una mobilità iniziale di formazione per operatori e formatori; quattro percorsi locali nel Sud Italia con cinque attività ciascuno; una mobilità finale per raccogliere e valorizzare i risultati.

Saranno coinvolti otto Young Facilitators, giovani professionisti del teatro, che metteranno le loro competenze a servizio della creazione di spazi di espressione nei loro contesti locali, al fine di creare un impatto nella società attraverso il teatro. Complessivamente, circa 350 giovani prenderanno parte ad attività teatrali mirate a sviluppare consapevolezza civica, competenze comunicative e senso di comunità.