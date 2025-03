Spirale luminosa in cielo, nessun mistero: è “colpa” di Musk

Condividi questo articolo?

Tutti a naso in su tra Italia, Svizzera, Francia e Germania: cosa è successo

Una spirale luminosa in cielo e migliaia di persone a naso in su tra Italia settentrionale, Svizzera, Francia, Germania e Regno Unito. Cosa ha provocato il curioso fenomeno che ha creato il vortice luminoso?

Le segnalazioni e le foto hanno invaso X nella serata del 24 marzo per l’evento che non è legato a nessun fenomeno soprannaturale. A creare la spirale, che a osservatori profani potrebbe ricordare una sorta di ‘galassia’, è stato un razzo Falcon 9 di SpaceX, la compagnia di Elon Musk. Come spiega il sito Chpdb, Falcon 9 – partito da Cape Canaveral in Florida – ha sorvolato l’Europa e ha scaricato il carburante avanzato, ‘disegnando’ una spirale nel cielo, prima di chiudere la missione nell’Oceano Indiano.