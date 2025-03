SHAKALAB CLUB TOUR 2025: in Spagna, il collettivo a Modena, Milano, Sicilia. Poi, Londra e Manchester.

Condividi questo articolo?

1° marzo – Milano – Agorà – Reggae Radio Station Night (biglietti al botteghino)

2 marzo – Alcamo (TP), Piazza Ciullo – Carnevale Alcamese – FREE ENTRY

3 marzo – Petrosino (TP), Piazza della Repubblica (Carnevale) – FREE ENTRY

7 marzo – Cammarata (AG) – Borgo Callea – 1° Rally Monti Sicani – FREE ENTRY

19 marzo – London – The Garage

20 marzo – Manchester – Academy

Da pochi giorni è uscito il brano Gherreros, disponibile sulle piattaforme digitali, un nuovo potente brano nato proprio dall’unione tra gli Shakalab e i Train To Roots. Due isole, Sardegna e Sicilia, unite sotto lo stesso ritmo, quello del reggae, per celebrare lo spirito combattivo e fiero che accomuna le loro radici in un brano cantato a quattro voci in sardo, siciliano, inglese e italiano.

Shakalab hanno descritto così questa collaborazione: “Con un sound che mescola tradizione e modernità, Gherreros è un omaggio all’identità, alla resistenza e al coraggio delle genti isolane, trasformando la musica in un manifesto di orgoglio e forza”.

Shakalab è un collettivo formato dall’unione di quattro cantanti, veterani della scena hip hop/Reggae Italiana: Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo. Fin dai primissimi anni sono riusciti a fondere i diversi stili che caratterizzano la black music diventando un punto di riferimento per tantissimi musicisti che si avvicinano a questo genere. Storica la collaborazione con i fratelli salentini Sud Sound System, con cui hanno condiviso innumerevoli volte il palco e scritto alcune delle canzoni più conosciute della musica reggae italiana: “Reggaeby”, “Accumencia lu party” (nella quale troviamo anche Brusco) e “Parasite”, quest’ultima vede anche la presenza del rapper Inoki. Gli Shakalab hanno girato per anni lo Stivale, sempre seguiti da un cospicuo numero di sostenitori, e in tante occasioni anche oltre i confini italiani; da ricordare la partecipazione al Lion Stage del mitico Rototom Sunsplash in Spagna, i tanti concerti a Londra fra cui i due sold out al The Garage Club, allo storico Brixton Jam e al Business Design centre, in Ungheria per una doppia data organizzata dall’Istituto Italiano della cultura (IIC) e in Irlanda al Whelan’s di Dublino. Nell’agosto del 2024 sono stati invitati da Manu Chao per duettare durante la sua unica data Siciliana. Nel 2019 è stata la volta di New York in compagnia del rapper campano Clementino per un live al Bowery Electric di Manhattan. Fra il 2010 e il 2024 hanno collaborato con i principali artisti della scena Dancehall/Hip Hop italiana e internazionale come Shablo, Alborosie, Gaudi, Agent Sasco, General Levy, Dub FX, Sud Sound System, Africa Unite, Ensi e tantissimi altri.