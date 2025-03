Scontro frontale tra autocarro e minivan: 3 morti e 5 feriti nel Siracusano

Condividi questo articolo?

L’incidente lungo la statale 194 ‘Ragusana’. Tutte le vittime erano di Adrano, il sindaco proclama il lutto cittadino

E’ di tre morti e cinque feriti il bilancio di un gravissimo incidente stradale verificatosi oggi, 17 marzo, lungo la statale 194 ‘Ragusana’ in provincia di Siracusa. Per cause ancora da accertare, al chilometro 19, in territorio di Carlentini (Siracusa) un autocarro e un minivan si sono scontrati frontalmente.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle lamiere. La circolazione è stata indirizzata sulla viabilità locale.

Proclamato il lutto cittadino ad Adrano

Le tre le vittime erano tutte originarie di Adrano, in provincia di Catania. “È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore”, ha detto il sindaco, Fabio Mancuso. “In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie – dice il sindaco -, vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici”.

Il primo cittadino è “in stretto contatto con le autorità sanitarie” degli ospedali Cannizzaro e San Marco di Catania e degli ospedali di Lentini e Caltagirone, dove sono stati trasportati i feriti. “Il lutto cittadino – prosegue Mancuso – vuole esprimere un abbraccio collettivo di solidarietà verso le famiglie colpite da questa immane tragedia. L’Amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. Tutta la città è invitata a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo il proprio affetto e il proprio sostegno in un momento di profonda tristezza”, conclude il sindaco.