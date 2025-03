Rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo degli Geometri del Calatino

Condividi questo articolo?

Il geometra Gianluca Jurato eletto presidente dell’associazione “Archimede” Geometri del Calatino.

La sua elezione è stata proclamata nel corso del rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo, proclamate all’unanimità dall’Assemblea degli iscritti.

Oltre al Presidente Gianluca Jurato (già componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Catania dal 2009 al 2021, il quale ha presieduto già questa associazione dal 2016 al 2021), durante i lavori sono stati eletti gli altri componenti del direttivo, così come di seguito: come vice presidente è stato designato Giuseppe Santo Pepi (attuale Presidente dell’Associazione Tecnici Grammichelesi dal 2015); per quanto riguarda le cariche di Tesoriere e Segretario sono stati eletti rispettivamente Mario Sinopoli e Giacomo Alparone.

Nel corso della stessa assemblea, svoltasi a Caltagirone venerdì 7 marzo, Claudio Settimo De Pasquale, Presidente uscente dell’associazione “Archimede”, è stato eletto Consigliere.

A conclusione delle elezioni, è stata espressa piena soddisfazione da tutti i componenti del nuovo Consiglio direttivo di questa associazione di cui fanno parte i Geometri del Calatino, in particolar modo dal neo eletto presidente Gianluca Jurato il quale si dice convinto più che mai che <<la sinergia e il lavoro di squadra si riveleranno decisivi per l’associazione ‘Archimede’ che è una libera associazione di Geometri interessati allo studio dei problemi professionali, economici, ambientali e sociali dell’area del Calatino Sud-Simeto. Ricordo anche che l’associazione che mi onoro di presiedere nuovamente non persegue fini di lucro e non è vincolata da interessi di pubbliche amministrazioni o di organismi privati, politici, industriali e commerciali. Essa – aggiunge il presidente Iurato – fornisce collaborazione, consulenza e promuove rapporti con gli Enti preposti alla gestione del territorio e con altre organizzazioni che perseguono analoghe finalità allo scopo di estendere ed incrementare gli scambi culturali. La nostra categoria, ne sono certo – conclude il neo presidente dell’associazione “Archimede” Geometri del Calatino – saprà dare ancora il suo contributo, continuando a svolgere la propria attività tecnica e intellettuale, gestendo l’interlocuzione con clienti e amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dalle regole o dal buon senso>>.