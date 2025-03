Promozione della Facilitazione Digitale: Incontri a Fiumefreddo e Pedara e Nicolosi

Condividi questo articolo?

Proseguono gli incontri promossi dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per favorire la facilitazione digitale nel territorio. A Fiumefreddo, l’incontro ha coinvolto l’Associazione Botteghelle, un gruppo di commercianti locali. L’obiettivo principale è stato quello di fornire loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del mondo digitale. Sono stati affrontati temi come l’utilizzo dei social media per promuovere le attività commerciali, la creazione di siti web e l’utilizzo di strumenti digitali per la gestione aziendale.

A Pedara, invece, l’incontro si è concentrato sui dipendenti del Comune. L’obiettivo era quello di migliorare le loro competenze digitali per rendere più efficienti i servizi pubblici. Sono stati trattati argomenti come l’utilizzo di software per la gestione dei documenti, la comunicazione online con i cittadini e l’utilizzo di piattaforme digitali per la semplificazione delle procedure amministrative. A Piedimonte Etneo, si è rivelato proficuo il confronto con gli operatori della Pro Loco: un’opportunità cruciale per coinvolgere attivamente il tessuto associativo nella trasformazione digitale. L’incontro con gli studenti dell’Istituto Rocco Chinnici di Nicolosi ha invece sottolineato l’importanza di investire nelle competenze digitali delle nuove generazioni. I giovani, infatti, rappresentano il futuro del territorio e l’acquisizione di competenze digitali è essenziale per il loro successo personale e professionale. Il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara svolge un ruolo fondamentale nella promozione della facilitazione digitale nel territorio. Attraverso questi incontri, l’organizzazione mira a ridurre il divario digitale e a fornire a cittadini e imprese gli strumenti necessari per sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.