“Programma di Manutenzione e sicurezza in volo” al Duca degli Abruzzi di Catania

Costruire una profonda intesa tra il mondo del lavoro e quello della scuola. Questo è l’obiettivo della conferenza dal titolo “Programma di Manutenzione e sicurezza in volo” tenutasi all’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania.

“Dai nostri studenti vogliamo tirare fuori l’eccellenza e formarli prima come persone consapevoli del mondo che li circonda e poi come professionisti- dichiara la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino – quella di oggi è una grande opportunità e per questo ringrazio la Base Aeromobili – Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera, con il Tenente di Vascello Messina e il Sotto Capo Grasso, e l’11° Reparto Manutenzione e Volo di Sigonella con il Maggiore Cante.

Noi lavoriamo con la convinzione di riempire la scuola di prospettive, obiettivi e giuste ambizioni. Tra il nostro istituto, le istituzioni e moltissime aziende è attivo e si consolida, anno dopo anno, un “trade union” che serve a creare personale qualificato e un tipo di eccellenza nel settore della logistica che dà lustro all’intero sistema Italia”.