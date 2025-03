Prima sezione della Fondazione “Rondine” in Sicilia. L’Istituto “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice al lavoro per attivarla

A scuola di pace! L’Istituto “Ignazio e Vincenzo Florio” di Erice coltiva un sogno ambizioso e lavora per realizzarlo.Il progetto è relativo all’attivazione della prima sezione “Rondine” in Sicilia, proprio a Erice, città della pace.Dal 6 all’8 marzo, è in programma la formazione residenziale rivolta a un intero consiglio della prima classe del Liceo del Made in Italy ad Arezzo, presso la cittadella Rondine, sul metodo della Fondazione.Seguiranno un percorso di co-progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e un’azione di accompagnamento propedeutici alla sua nascita nel territorio.