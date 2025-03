Pettineo, consegnati i lavori di ripristino dei ponti e degli alvei sottostanti lungo la strada provinciale 176

Condividi questo articolo?

La Città Metropolitana di Messina è impegnata con le attività di messa in sicurezza delle arterie stradali provinciali, con l’obiettivo di migliorarne le condizioni di transitabilità e di riqualificarne le aree limitrofe.

A Pettineo, sono stati consegnati i lavori di ripristino delle parti ammalorate dei ponti siti lungo la strada provinciale 176, in coincidenza dei chilometri 3+496 e 4+400.

Inoltre, saranno effettuati interventi di miglioramento della funzionalità idraulica degli alvei fluviali posti sotto le suddette infrastrutture, con l’eliminazione della vegetazione in esubero, il taglio di alcuni alberi e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati in loco.

I lavori di bonifica renderanno più fluida la transitabilità dell’arteria stradale e contribuiranno a eliminare l’attuale stato di degrado ambientale che deturpa un’area di pregio paesaggistico.

L’importo complessivo a disposizione di Palazzo dei Leoni, finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammonta a 336.375,09 euro.

“La messa in sicurezza delle strade provinciali – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta uno degli obiettivi su cui stiamo concentrando i nostri sforzi operativi. Nelle prossime settimane proseguiremo con la cantierizzazione di ulteriori lavori lungo la rete stradale provinciale”.