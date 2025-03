Per l’ambiente è una perdita insostituibile: morto Franco Russo, il “Fulco Pratesi” del WWF Sicilia.

Condividi questo articolo?

Già dirigente dell’azienda foreste demaniali della Sicilia, Franco Russo è stato il promotore delle aree protette in Sicilia.

Sua è la paternità della riserva naturale orientata dello Zingaro istituita nel 1981. Prima tra tutte le aree naturali siciliane che verranno istituite negli anni a seguire.

Si è sempre dedicato all’ambiente della Sicilia, alla sua terra e alle aree protette in particolare.

Dopo una parentesi politica come assessore all’ambiente della provincia di Palermo divenne il presidente del WWF Sicilia.

Riuscì a mettere in pratica le sue idee sulle aree protette, sulla gestione del territorio e sulla conservazione della natura, portando avanti idee innovative per quegli anni.

È stato anche direttore del parco dell’Etna alla sua istituzione e componente di diverse commissioni regionali di studio nell’ambito della conservazione della natura.

La riserva dello Zingaro è rimasta per sempre la sua passione, il suo primo amore. Per l’ambiente in Sicilia è una perdita insostituibile che si somma alla recente scomparsa di Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia anche lui tra i precursori dell’ambientalismo italiano.Tutti i soci, i volontari del WWFe tutto il sistema regionale delle aree protette ne piangono la perdita.

Palermo, 23/3/2025

Il Delegato del WWF Italia per la Sicilia,

Pietro Ciulla

