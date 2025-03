Pechino Express 2025, eliminati terza puntata: cosa è successo ieri 20 marzo

Condividi questo articolo?

I Primi Ballerini sono stati eliminati nel corso della terza puntata di Pechino Express, andata in onda ieri, giovedì 20 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ecco tutto quello che è successo nella terza e ultima tappa alla scoperta delle Filippine.

Il riassunto

È stata una puntata ricca di sfide per le coppie di Pechino Express 2025. I viaggiatori hanno affrontato prima un lunghissimo ed estremamente intricato trekking nella foresta pluviale tra umidità, salite ripide e terreni fangosi. Poi, hanno attraversato in barca il fiume sotterraneo più lungo del mondo, quello di Puerto Princesa, una delle 7 meraviglie naturali.

Dopo la prima eliminazione di questa stagione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia, che ha colpito Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba ‘Gli Spettacolari’, la seconda coppia che dovuto abbandonare il percorso è quella formata da Virna Toppi e Nicola Del Freo ‘I Primi Ballerini’.

Ai nastri di partenza per la prossima avventura, dunque, arrivano: Jury Chechi e Antonio Rossi ‘I Medagliati’, poi Dolcenera e Gigi Campanile ‘I Complici’, Nathalie Guetta e Vito Bucci ‘I Cineasti’, Giulio Berruti e Nicolò Maltese ‘Gli Estetici’, Samanta e Debora Togni ‘Le Sorelle’, Jey e Checco Lillo ‘I Magici’, infine Ivana Mrazova e Giale De Donà ‘Le Atlantiche’. Questi i concorrenti che proseguiranno il viaggio alla scoperta della Thailandia. (Adnkronos)