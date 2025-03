Palermo, 7 ANNI DA FRANCO: con il concerto della cantante e polistrumentista EMMA NOLDE, Spazio Franco

Condividi questo articolo?

Con il concerto della cantautrice, produttrice e polistrumentista Emma Nolde, sabato 22 marzo alle 21.30, Spazio Franco rinnova l’ormai consueto appuntamento con il suo Franco Birthday party che segna quest’anno 7 anni di attività. Sette anni da Franco – questo il nome dell’evento- ovvero sette anni di teatro, musica, danza e festa all’insegna della sperimentazione, in continuo ascolto delle nuove tendenze dei linguaggi contemporanei e delle istanze delle artiste e degli artisti, guardando alla creazione internazionale senza mai fare mancare il sostegno alla scena artistica iperlocale.

Una visione che ha condotto questo laboratorio permanente di creatività fondato nel 2018 dalla compagnia multidisciplinare palermitana Babel con la direzione artistica di Giuseppe Provinzano, a importanti “traguardi”, come il riconoscimento del Ministero della Cultura quale “l’unica“ impresa di produzione di teatro d’innovazione nell’ambito della sperimentazione a Palermo, e il prestigioso Premio del Miglior Festival assegnato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro a Mercurio, il festival multidisciplinare prodotto da Babel e Spazio Franco giunto quest’anno alla sua sesta edizione.

Al centro di importanti processi di produzione e scambio artistico, Spazio Franco ha offerto il proprio palcoscenico, sia durante le stagioni che per il Mercurio festival, ai grandi nomi del teatro della musica e della danza, da Marlene Kuntz ai Calibro 35, dalla Rappresentante di Lista a Ivrea Tronic, da Sasha Waltz ad Alessandro Sciarroni, da Giorgina Pi a Chiara Bersani, da Danio Manfredini a Babilonia Teatri, solo per citarne alcuni, così come ad artisti emergenti, sostenendo anche le più giovani compagnie e le produzioni di sperimentazione, e confermandosi così, proprio per questa originale miscela, uno dei palcoscenici più vivaci e internazionali del sud Italia.

Nelle relazioni dopo 7 anni si entra in crisi, invece la relazione tra lo Spazio Franco e Palermo gode di ottima salute: lo dimostra il grande successo di pubblico che ha superato ogni aspettativa nell’ultima programmazione invernale, lo dimostra l’affezione degli stessi artisti e operatori culturali che a livello locale, nazionale e internazionale riconoscono nello Spazio Franco non solo un mero spazio per eventi ma un luogo necessario per lo sviluppo di un modo innovativo e contemporaneo per la creazione alternativa dello spettacolo dal vivo a Palermo nel teatro come nella musica e nella danza. Sono “solo” 7 anni ma l’impatto che lo Spazio Franco ha avuto é indiscutibilmente maggiore della sua età anagrafica e lo é anche a dispetto delle sue ridotte dimensioni fisiche inversamente proporzionale alla sua mole progettuale: un progetto culturale che, in fondo, non ha niente di “speciale” se non occuparsi con abnegazione di ciò che è necessario a queste latitudini e che dovrebbe rappresentare la “normalità”, in un contesto dove invece sono tante le mancanze sono talmente diffuse che stanno diventando normali. Spazio Franco non fa niente di “speciale”: si muove nei vuoti, nelle mancanze, nelle assenze, nei bisogni … degli artisti e del pubblico … sono altri che non fanno ciò che sarebbe “normale”: forse, provocatoriamente, il giorno in cui tutti si occuperanno con “normalità” di ciò che é necessario non ci sarà più bisogno di uno spazio franco.

Su questa scia, ed in attesa del nuovo cartellone primaverile in programma dal 29 marzo all’1 giugno, Spazio Franco invita Emma Nolde, artista toscana classe 2000, riconosciuta da molti come una delle voci del futuro della musica italiana, tra i talenti più sorprendenti e promettenti degli ultimi tempi, che approda a Palermo dopo un tour di oltre 30 appuntamenti live che l’hanno vista esibirsi anche al Circo Massimo di Roma in apertura al concerto di Fabi Silvestri Gazzè e sul palco dell’Uno Maggio di Taranto.

L’artista presenterà il suo ultimo successo “NUOVOSPAZIOTEMPO”, il terzo disco in cui Nolde ha collaborato anche con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna, in un incontro di mondi apparentemente diversissimi tra loro ma che si accomunano a Emma per la grande capacità di soppesare con cura parole e messaggi all’interno della loro musica. Tra i brani in scaletta Mai fermi, fotografia di una società governata dal dogma della (iper)produttività, Tuttoscorre, un’ode accesa e vocativa per coloro che danno ancora tempo e priorità alle relazioni con gli altri in un mondo in cui tutto scorre, passa e si dimentica in favore del nuovo, e Pianopiano!, un racconto collettivo, quello di chi vive in provincia e alla periferia del mondo, là dove c’è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.

A seguire la festa prosegue fino a notte fonda con il dj set a cura di Spazio Franco che vedrà alternarsi alla consolle alcuni dei più noti animatori delle notti cittadine.

SPAZIO FRANCO

Spazio Franco é un laboratorio per la creazione contemporanea ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Sede artistica dell’Associazione Babel: luogo per residenze artistiche, rassegne, festival e formazione.

Spazio Franco nasce grazie a un progetto di riqualificazione su base culturale del Padiglione 18-A dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, ideato da Babel e finanziato dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per la Valorizzazione dei beni Pubblici”.

MANIFESTO ARTISTICO

Sarò Franco…

Schietto e sincero certamente

Ma anche risoluto e deciso

Accogliente leale Libero …

Dai tributi alla tradizione

Dall’imposizione della maggioranza

Combattente contro le truppe regolari se il caso

Audace animoso

E se a carico del mittente … meglio

Chiamatemi Franco … preferisco

Un padiglione ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo

Che fu prima una falegnameria poi un magazzino poi una discarica

Ora che sono FRANCO Divento SPAZIO

Laboratorio per la creazione contemporanea

Che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo¨

“uno spazio delimitato dove si gode di benefici introvabili nel resto del paese”

Spazio per la ricerca e la sperimentazione di nuovi linguaggi

nuove conoscenze nuove forme di condivisione e di socialità.

Spazio multidisciplinare per il teatro la danza la musica la performing arts, l’audiovisivo la fotografia.

Spazio per la produzione e per la formazione per qualificarsi riconoscersi auto-formarsi,

Franco dagli schemi prestabiliti,

Franco dalle relazioni in contumacia,

Franco dalle disposizioni generalizzate,

Franco nello stile e dallo stile che ci fa bestie,

Franco da direzioni che si mortificano in cartelloni,

Franco dalla caducità delle stagioni,

Franco da qualsiasi aprioristica definizione che si voglia dare parlando di uno SPAZIO FRANCO

Emma Nolde

Emma Nolde nasce in Toscana nel dicembre del 2000. Il suo disco d’esordio “Toccaterra”, finalista al Premio Tenco come Opera Prima, è stato acclamato dalla critica come un esordio tra i più sorprendenti e promettenti degli ultimi tempi, riconoscendo in Emma una delle voci del futuro della musica italiana. Dopo un lunghissimo tour, a novembre 2021 collabora con Generic Animal nel singolo “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo” e nel 2022 con i Zen Circus in “Il diavolo è un bambino”.

Sempre nel 2022 pubblica il suo secondo album “Dormi”, preceduto dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco.

Seguono due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al suo nuovo album. Nel 2024 arriva infatti la firma con Carosello Records e pubblica il singolo “Mai fermi”. Si aggiungono a breve distanza la collaborazione con Levante per il decennale dell’album “Manuale distruzione” nel brano “Nuvola”, un tour di numerose date in giro per tutta Italia con tappa anche in Francia e Belgio, la partecipazione all’Uno Maggio Taranto e alcuni opening di rilievo tra cui l’apertura a Fabi Gazzè Silvestri al Circo Massimo di Roma, a Dente al Castello Sforzesco di Milano e alla data di chiusura tour dei Subsonica al Circolo Magnolia (Milano).

Pubblica inoltre i singoli “Tuttoscorre” e “Pianopiano!” con i quali viene scelta da Spotify come volto del programma internazionale GLOW. Venerdì 8 novembre pubblica il suo terzo album “NUOVOSPAZIOTEMPO” (Carosello Records), suonato dal vivo con band durante il NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR che, tra i 18 appuntamenti live in calendario, ha già registrato 6 sold out.

Nella foto, Emma Nolde