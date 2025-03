Palermo, “Scena Nostra” debutta in prima nazionale di “Molly Bloom. Anatomia di una (anti) eroina”

Condividi questo articolo?

Con il debutto in prima nazionale di Molly Bloom. Anatomia di una (anti) eroina di e con Serena Ganci e Daniela Macaluso il 29 e 30 marzo alle ore 21.00, Scena Nostra apre la sua Spring Edition- prodotta da Babel in collaborazione con la Rete Latitudini, con il sostegno della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura– che fino al 1° giugno animerà Spazio Franco con otto nuovi appuntamenti dedicati al meglio della creazione teatrale contemporanea in costante dialogo tra realtà locali e nazionali.

Serena Ganci e Daniela Macaluso, Piccola Compagnia Dammacco, Kronoteatro e Maniaci d’Amore, Beatrice Monroy e Giuseppe Provinzano, sono i nomi del nuovo cartellone che in quest’edizione intesse relazioni anche con compagnie e presidi culturali attivi nel territorio: Arci Tavola Tonda, TeatriAlchemici e Festival Conformazioni che per l’occasione incontra Mercurio Festival.

Pubblicità

Il cartellone degli spettacoli dedicato al teatro italiano comincia con Molly Bloom. Anatomia di un (anti)eroina di e con Serena Ganci e Daniela Macaluso, per la prima volta in scena, prodotto da Babel e Sardegna Teatro. Liberamente ispirata all’Ulisse di James Joyce, la rilettura di Daniela Macaluso che cura l’adattamento drammaturgico nella cui scrittura si “innestano” le musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Serena Ganci, si concentra su Molly Bloom, moderna Penelope che con il suo lungo monologo- una quarantina di pagine- chiude il romanzo restituendo il senso di quell’unico giorno. Molly Bloom, la figura della cantante lirica che invece di attendere pazientemente il marito- Leopold Bloom- tessendo la tela vivrà le sue avventure e lo tradirà col suo insegnante di musica, diventa sulla scena, riscaldata dalle luci di Gabriele Gugliara e impreziosita dalla consulenza ai costumi di Mariangela Di Domenico, l’anti eroina che rivendica il suo essere donna, il suo modo di essere madre, di essere moglie ma anche amante; afferma il suo desiderio di vivere la vita con consapevolezza, desiderio e pienezza assoluta. Il suo sì finale che è anche il nostro, cantato, detto, urlato all’unisono, è un sì alla vita, al desiderio, al suo desiderio di una pienezza assoluta in una totale assenza di sensi di colpa.

Pubblicità

Nel mese di aprile il primo appuntamento è con la Piccola Compagnia Dammacco dei premi Ubu Mariano Dammacco e Serena Balivo, binomio artistico noto per sapersi muovere con grande perizia e passo leggero tra poesia e narrazione, che ritorna allo Spazio Franco con La morte. Ovvero il pranzo della domenica, (4 e 5 aprile), spettacolo lieve e toccante intorno al più grande tabù della nostra cultura, che è stato Finalista al Premio Ubu 2024 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica.

Si cambia registro a maggio con Konotreatro – compagnia fondata ad Albenga nel 2004, e spesso presente nei cartelloni dei più noti festival nazionali e internazionali, e Maniaci d’Amore– formata da Luciana Maniaci e Francesco d’Amore- formazioni diverse ma accomunate da uno sguardo impietoso sul reale. Dal sorprendente incontro tra le due compagnie nasce La Fabbrica Degli Stronzi (9 maggio) pièce che riflette sul paradigma vittimario così radicato oggi nella società, tenendo insieme lo stile sospeso e surreale, dei Maniaci d’Amore con quello “abrasivo” di Kronoteatro.

Per la Giornata della legalità del 23 maggio, in programma c’è l’atteso ritorno in scena di Storie di noi, (in replica il 24 maggio) successo teatrale nato dal testo di Beatrice Monroy con in scena Giuseppe Provinzano che ne cura anche la regia. Lo spettacolo -produzione di Babel in collaborazione con la Fondazione Giovanni Falcone– da Palermo ha girato l’Italia intera raccontando i 52 giorni tra la strage di Capaci e via D’Amelio, e come quelle due bombe abbiano cambiato per sempre la vita dei palermitani e di tutto il Paese.

Il cartellone di Scena Nostra Spring 2025 si completa con tre eventi speciali organizzati in collaborazione con altri presidi culturali all’insegna della pluralità dei linguaggi artistici. Con la “vicina” Arci Tavola Tonda, Scena Nostra presenta l’evento Tipico Maschio Italiano (9 aprile, Tavola Tonda), una serata tra karaoke, cultura pop e conversazioni con il performer e campione di slam poetry Lorenzo Marangoni, il content creator di Factanza Media Matteo Cellerino e tanti ospiti; con la storica compagnia palermitana TeatriAlchemici è in programma lo spettacolo Stralunati, l’insolita storia di Giulietta&Romeo (30/31 maggio, 1 giugno) di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, progetto nato con e per compagnia Dadadaun formata da ragazze e ragazzi diversamente abili, per la prima volta in scena a Palermo; mentre un’incursione nel mondo della danza contemporanea è in programma con l’anteprima del Festival Conformazioni diretto da Giuseppe Muscarello con tre appuntamenti (17, 23 e 24 aprile) in collaborazione con Mercurio Festival che mettono in dialogo artisti pluripremiati come Marco D’Agostin -Premio Ubu al miglior spettacolo di danza, Premio Ubu al miglior attore o performer under 35- e Marta Ciappina– Premio Ubu alla miglior attrice o performer con più giovani talenti artisti e talenti emergenti come Alessandra e Roberta Indolfi e Federica Marullo.

***

spring

CALENDARIO

29 / 30 marzo

MOLLY BLOOM

Serena Ganci/Daniela Macaluso

4/5 aprile

LA MORTE Ovvero il pranzo della domenica

Piccola Compagnia Dammacco

9 maggio

LA FABBRICA DEGLI STRONZI

Kronoteatro-Maniaci D’amore

23/24 maggio

STORIE DI NOI

Beatrice Monroy/Giuseppe Provinzano

EVENTI SPECIALI

9 aprile

TIPICO MASCHIO ITALIANO – Latin Lover

Lorenzo Marangoni

in collaborazione con Tavola Tonda

———————————

ANTEPRIMA CONFORMAZIONI

in collaborazione con Mercurio Festival

17 aprile

NON HO CHIESTO IO DI VENIRE AL MONDO

Alessandra e Roberta Indolfi

TUPÉTUPÀ

Federica Marullo

23/24 aprile

GLI ANNI

Marco D’agostin – Marta Ciappina

——————————

30/31 maggio + 1 giugno

STRALUNATI

TeatriAlchemici-Dadadàun

Da sin. Daniela Macaluso e Serena Ganci