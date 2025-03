Palermo, Politeama Garibaldi l’enfant prodige viennese Sunny Ritter agli “Amici della Musica”

Condividi questo articolo?

Sarà la quattordicenne viennese Sunny Ritter la protagonista del prossimo concerto degli Amici della Musica di Palermo: la più giovane artista della Stagione 2024/2025 sarà al Politeama Garibaldi lunedì 24 marzo alle 20.45, dove eseguirà un programma con musiche di Bach, Chopin, Beethoven e Stravinskij.

Sunny Ritter ha iniziato la sua formazione professionale presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna (MDW). Ha continuato i suoi studi con il Michael Berkovsky, grazie a una borsa di studio completa, al Royal Conservatory of Music, e con Pietro De Maria nel programma di laurea presso il Mozarteum di Salisburgo. Accanto ai suoi amatissimi insegnanti, pianisti leggendari come Alfred Brendel hanno influito profondamente sul suo modo di imparare e intendere la musica. Fin dalla sua prima medaglia d’oro all’età di cinque anni, Ritter ha trionfato in oltre trenta competizioni internazionali in Canada, Austria, Germania, Francia, Italia, Russia, Romania, Polonia e Spagna. Al Steinway International Piano Competition di Amburgo, in Germania, ha vinto il primo premio e tutti i premi speciali. A dieci anni, Sunny ha iniziato a competere in categorie superiori alla sua età, ottenendo riconoscimenti in competizioni internazionali come il Concorso Colafemmina in Italia e il Kiwanis Festival, dove ha battuto il record di Glenn Gould come la più giovane vincitrice del primo premio. Altri riconoscimenti includono il Primo Premio al Paris International Music Competition 2022 e il premio Goldene Note come miglior giovane pianista dell’Austria.

Il programma prevede l’esecuzione della Partita N. 2 in Do minore BWV 826 di Johann Sebastian Bach, composta nel 1731 come parte del Clavier-Übung, titolo di una raccolta di composizioni per strumento a tastiera: una suite di danze, tra cui la Sinfonia, la Allemande, il Rondeau e il Capriccio, tutte forme barocche che esaltano l’uso del contrappunto, l’ampio sviluppo tematico e una struttura formale libera nelle variazioni; si prosegue con la Sonata in Fa minore op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, composta tra il 1804 e il 1805, e fra le opere più amate ed eseguite del genio di Bonn. Nella seconda parte del programma il pubblico potrà ascoltare tre brani di Fryderyk Chopin come le Ballate n. 1 e n. 4 e la Polacca in La bemolle maggiore op. 53 “Eroica”. Infine di Igor’ Stravinskij sarà eseguita la “Danse infernale” dalla partitura per il balletto L’oiseau de feu.