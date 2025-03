Palermo, Politeama Garibaldi: concerto di Mikhail Kambarov per gli gli Amici della Musica

Condividi questo articolo?

Ancora giovani talenti agli Amici della Musica di Palermo: dopo il recital di successo di Arsenii Moon, arriva sul palcoscenico del Politeama Garibaldi il venticinquenne russo Mikhail Kambarov, vincitore, fra gli altri, del Concorso pianistico internazionale Domenico Scarlatti. Domenica 16 marzo alle 17.15, Kambarov eseguirà un programma con musiche di Chopin, la sonata “Appassionata” di Beethoven, una sonata di Scarlatti e le Variazioni su un tema di Corelli (La Folia) di Sergej Rachmaninov.

Mikhail Kambarov è nato nel 2000 a Nizhny Novgorod, in Russia. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di cinque anni con Natalya Fish e ha fatto il suo debutto orchestrale a soli otto anni con la Philharmonic Orchestra della sua città natale. A sedici anni si è trasferito in Germania per proseguire la sua formazione pianistica al Hochbegabtenzentrum Schloss Belvedere di Weimar con Christian Wilm Müller. Da ottobre 2023 sta continuando la sua formazione con il Michail Lifits.

Ha vinto numerosi premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali, come l’XI Concorso Internazionale Chopin per Giovani Pianisti in Estonia, il Concorso Internazionale di Pianoforte di Wiesbaden; il XIV Concorso Internazionale di Pianoforte Alexander Scriabin a Grosseto. E ancora è vincitore del 1° premio, il premio speciale del Principe Alberto II di Monaco, il premio “Giovane pubblico” e il premio preferito Chateau de Bourgon al 14° Concorso Internazionale di Pianoforte di Mayenne, in Francia.

Il suo rapporto con la Sicilia nasce con la vittoria all’International Piano Competition “Domenico Scarlatti” di Trapani, dove lo scorso anno ha vinto il primo premio, il premio del pubblico e il premio speciale per la miglior interpretazione di una sonata di Scarlatti.

Il programma del concerto non poteva quindi che prevedere una delle oltre cinquecento sonate per tastiera del compositore di origine siciliana Domenico Scarlatti: in particolare la Sonata K. 213 si distingue per il suo carattere vivace e il brillante gioco di contrasto tra passaggi tecnicamente complessi e momenti di intima delicatezza. La struttura formale, tipica delle sonate scarlattiane, presenta un continuo sviluppo melodico e armonico che sfida le capacità esecutive del pianista. Il concerto prosegue con le Variazioni su un tema di Corelli (La Folia), op. 42 di Sergej Rachmaninov: questo ciclo di variazioni si basa sul celebre tema barocco “La Folia”, ma la versione di Rachmaninov trasforma il tema in un turbinio di virtuosismo pianisitico, alternando momenti di brillantezza a passaggi più lirici. Di Fryderyk Chopin saranno invece eseguite la Grande polacca brillante per pianoforte e orchestra preceduta da un Andante spianato per pianoforte solo – capolavoro in due parti contrastanti in cui alla prima sezione introspettiva e sognante segue la Polacca brillante, brano dal carattere festoso e virtuosistico – e la Ballata n. 3 in La bemolle maggiore, op. 47, uno dei più affascinanti lavori di Chopin che, dalla melodia iniziale sviluppa una serie di contrasti drammatici, con passaggi virtuosistici che culminano in un finale travolgente.

Il programma si conclude con la celebre Sonata per pianoforte n. 23 in Fa minore, op. 57 “Appassionata” di Ludwig van Beethoven, considerata una delle vette della musica pianistica del genio di Bonn, la Sonata si distingue per il suo fervore espressivo, con un primo movimento tempestoso, un secondo movimento lirico e meditativo, e un finale che culmina in un’energia travolgente.

I biglietti del concerto di Mikhail Kambarov (da 5 a 15 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

