Palermo, Politeama Garibaldi concerto della pianista Arsenii Moon per “Agli Amici della Musica”

Dalla vittoria del Premio Busoni nel 2024, negli ultimi due anni, il pianista russo classe 1999 ha tenuto concerti in tutto il mondo e Palermo eseguirà grandi pagine del repertorio come “Quadri di un’esposizione” di Musorgskij e i “24 Preludi” di Skrjabin

Il mese di marzo dell’Associazione siciliana Amici della Musica si apre con un grande appuntamento pianistico: lunedì 10 marzo alle 20.45, per la Stagione serale, sul palcoscenico del Politeama Garibaldi di Palermo salirà Arsenii Moon, pianista nato a San Pietroburgo nel 1999 e vincitore dell’ultima edizione del prestigioso Premio Busoni.

Dalla vittoria del 2024 del 64° Premio Busoni, la sua carriera di Moon ha avuto un exploit che lo ha portato nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, riscuotendo sempre grandissimo successo di pubblico e critica. Solo nella stagione concertistica in corso gli appuntamenti di Arsenii Moon sono più di cento e comprendono i debutti al Teatro alla Scala di Milano, alla Konzerthaus di Vienna, all’Elbphilharmonie di Amburgo, alla Gewandhouse di Lipsia e al Seoul Art Center. Arsenii Mun, è vincitore di tanti altri importanti riconoscimenti tra cui il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, il titolo di “Yamaha Artist” nel 2019, il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia, il secondo premio al Cliburn Junior Competition negli Stati Uniti e il premio Tabor per pianoforte al Verbier Festival. Arsenii si è anche esibito sotto la guida di importanti direttori, quali Valery Gergiev, Mei-Ann Chen, Stanislav Kochanovsky, Mark Russell Smith e Ian Hobson.

Vera promessa del pianismo internazionale, a Palermo eseguirà pagine iconiche del repertorio per tastiera come i 24 Preludi op. 11 di Aleksandr Skrjabin, uno fra i compositori che si sono cimentati nella creazione di un’opera per strumento a tastiera che comprendesse tanti brani quante sono le tonalità possibili della musica occidentale. Da J.S. Bach, primo fra tutti a concepire un lavoro con questa struttura con il suo Clavicembalo ben temperato, passando per Clementi e Chopin, la sfida compositiva di affrontare tutte le tonalità, fa dei 24 Preludi di Skrjabin una delle raccolte fondamentali della storia della musica. Altra grande raccolta che sarà eseguita è Quadri di un’esposizione, la più rilevante delle composizioni per pianoforte di Modest Musorgskij e uno dei più originali capolavori della letteratura musicale dell’Ottocento, ispirato da dieci fra acquarelli e disegni del pittore Victor Hartmann, amico del compositore. Ognuno dei brani porta il titolo originale del quadro che lo ha ispirato, preceduto da una introduzione detta Promenade, che si ripete spesso fra l’uno e l’altro episodio con variazioni di tonalità e mutamenti di colorito armonico, e racconta in musica lo spostarsi del compositore fra un’opera e un’altra all’interno della sala espositiva. Una raccolta dalla varietà e dalla ricchezza timbrica che ne fa un banco di prova per ogni pianista. Completano il programma il brano “Cloches à travers les feuilles”, tratto da Images di Claude Debussy, e il brano n. 2 “Lento assai” da Etudes-Tableaux di Rachmaninov.