Palermo. L’Associazione Culturale “Archetipa” presenta il libro “Femminicidio e narcisismo patologico”

Mercoledì 2 aprile alle ore 9:00, a Palermo, presso l’“Aula Magna” della sede centrale del “Liceo Classico Vittorio Emanuele II”, Via Simone Bologna 11, si terrà la presentazione del libro “Femminicidio e narcisismo patologico” di Andrea Giostra, psicologo e criminologo, scritto in collaborazione con vari autori. L’evento, rivolto agli studenti, è stato organizzato dall’ Associazione Culturale “Archetipa” in collaborazione con il “Liceo Vittorio Emanuele II”.

L’Associazione Culturale “Archetipa”, nata nel dicembre 2020, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte in ogni loro forma, ritenendole strumenti essenziali per la costruzione del benessere individuale e collettivo.

L’evento sarà moderato dalla dirigente scolastica del “Liceo Vittorio Emanuele II”, Mariangela Ajello. Interverranno: Andrea Giostra, autore del libro; Rosa Maria Chiarello, poetessa vincitrice nel 2022 del “Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa” per la poesia, con la silloge “Scorci di vita”, che leggerà una sua poesia; Antonietta Greco, presidente dell’Associazione Culturale “Archetipa” e del “Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa”.

Saranno presenti gli studenti delle classi seconde del liceo, alcuni dei quali leggeranno poesie o riflessioni sul tema trattato.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e approfondimento su una tematica di grande attualità e rilevanza sociale, offrendo agli studenti un’opportunità di confronto e crescita personale.