Palermo. Due giornate al Bar Pickwick dedicate alla Navarra Editore

Domani, giovedì 27 e Venerdì 28 marzo al Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, a partire dalle 18,00 incontreremo la casa editrice Navarra Editore. Nel corso delle due giornate offriremo un calice dei Vini Tonnino a chi acquisterà un libro.

Un’occasione per passare una serata in compagnia ed approfittare della nostra offerta per comprare i libri della Navarra Editore.

Crediamo nell’importanza della lettura e nel sostegno delle piccole Case Editrici e grazie alla disponibilità dell’Azienda Tonnino ed ai suoi ottimi vini abbiamo immaginato ed organizzato queste due giornate a cui seguiranno altri incontri con le case editrici I Buoni Cugini Editore, Istituto Poligrafico Europeo ed Arkadia Editore.

Venerdì 28 marzo a partire dalle 18,00 ci sarà inoltre la presentazione del libro “Il Sicario e Shakespeare” di Vito Lo Scrudato.

A discuterne con l’autore ci saranno il Prof. Bernardo Puleio e la Prof.ssa Maria Felice Pensabene